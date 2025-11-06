¿Y si Bob Dylan cantara por voz de mujer? Así sonaría y se va a oír en Huesca

Uno de los artistas universales de la música del siglo XX es, sin género de dudas, el estadounidense Robert Allen Zimmerman, Mr. Zimmerman o, simplemente, Bob Dylan. Su folk y sus letras comprometidas, poéticas e inspiradoras son parte del patrimonio musical de varias generaciones y es este el que exploran, desde 2024, los aragoneses Amanda A Faca que actuarán el viernes, 7 de noviembre, en Huesca, con su espectáculo ‘Bob Dylan revisitado’.

Los seis músicos se embarcaron en esta aventura de traducción, análisis textual y significación, pero añadiendo un punto de vista distinto: “Lo que hemos hecho es una adaptación dándole un enfoque de una vocalista femenina, desde el punto de vista de una mujer, que es la premisa desde la que partimos, qué pasaría si Dylan fuera mujer”, propone Juan Sarrate, batería de la formación.

“Se dice que Dylan no tenía una perspectiva de género, pero estamos hablando de canciones de los 60 y 70 que en el campo feminista había recorrido aunque nada que ver con lo que hay, afortunadamente, ahora”, explica Sarrate. La voz que da la intención a la interpretación es la de Blanca Abad que aporta una sonoridad algo alejada del folk tradicional del mito de Minessota.

Suena a Dylan, pero son Amanda A Faca

Musicalmente, han optado por aportar su sello identitario y ofrecen un ritmo próximo al blues, el reggae, el rock o el rythm & blues. Pero la complejidad real del proyecto radica en darles sentido a unas letras únicas: “No olvidemos que Bob Dylan es un Premio Nobel de Literatura”. “Las letras de Dylan tienen un enfoque muy onírico y, por tanto, interpretaciones infinitas”, reflexiona Sarrate, quien explica que ha sido un trabajo muy costoso porque la simple traducción hacía ininteligibles las canciones. Había que dotarlas de sentido y significado.

Una a las que más vueltas le han dado y les ha reconfortado el resultado ha sido ‘Ballad of a thin man’. Según comenta Juan Sarrate, la canción era compleja porque no cuenta, como otras, una historia a la que se le puede seguir el hilo: “Esta, en concreto, incluso con traducciones de gente muy fan no tenía sentido al cantarla y nosotros lo hemos entendido como un texto muy actual y relacionado con lo que está pasando ahora de las redes sociales, el desconcierto, la incertidumbre, la inmediatez”. No deja de ser una interpretación plausible de una canción compuesta en los años sesenta, que tal vez se alimentaba también de los cambios rápidos que estaba vivienda la sociedad entonces y que tan bien describió el filósofo McLuhan, coetáneo del cantante.

“Igual si esto se lo cuentan a Dylan nos ‘encorre’”, reconoce Sarrate desde la humildad. Desde luego, lo que no va a ocurrir es que el público quede indiferente: “La gente se va a sorprender, nos hemos ceñido a la estructura musical y el público las va a reconocer fácilmente, pero les va a sorprender escucharlas en castellano y entender lo que le están contando”, vaticina Sarrate.

Todavía quedan entradas

El bagaje por los escenarios con este formato les ha llevado a tener el calor del público ya en Zaragoza –La ley seca y Rock&Blues-, Embid de la Ribera y Morata de Jalón. Ahora teñirán el legado de Dylan de un tono femenino en Huesca, en el Centro Cívico Manuel Benito Moliner –antiguo matadero-, desde las 20.00 horas del 7 de noviembre.

Si en 2023 no puedo ser y la lluvia se llevó las ilusiones altoaragonesas por oír en directo al gran Dylan, ahora los fanáticos y amantes de la música pueden rememorar sus canciones y redescubrir sus mensajes con Amanda A Faca. Todavía quedan entradas disponibles de un aforo de unas doscientas butacas con las que cuenta la sala; con precios entre 12 y 6 euros, están disponibles en la web del Ayuntamiento de Huesca en venta anticipada.