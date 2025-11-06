Bunbury publica 'La voz' con un objetivo, "que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas"

Después de una semana rodeada de todo el misterio con el que le gusta alimentar todo lo que le rodea últimamente, el aragonés Enrique Bunbury ya ha lanzado 'La voz', primer adelanto de su próximo álbum previsto para la primavera de 2026.

El proyecto nació en febrero de este mismo año en el Desierto de los Leones, México, donde el cantante, autor y productor, entró al estudio con la intención de ahondar en las posibilidades de las combinaciones de la latinidad con otros géneros, abriéndose a las posibilidades armónicas y rítmicas de sus patrones y líricas.

En agosto del mismo año, regresaron al estudio para concluir las mezclas y ya en Los Angeles (California), Tom Baker se encargó de la masterización.

"Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz”, comenta Bunbury. “Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas"; remata.

Con ets tema, el zargozano invita al oyente a sumergirse en un universo sonoro donde la emoción, la honestidad y el oficio musical se entrelazan en un diálogo atemporal.

La letra completa de 'La voz'

¡Qué más da

cuánto te equivocas!

siempre puedes echar

marcha atrás

regresar,

completar el ciclo

y quizás volver otra vez

hasta el mismo lugar

hay balas que apenas te rozan

hay una voz que permanecerá rota

qué esperabas de mí?,

quizás no doy para más

si no es demasiado pedir,

quizás lo vaya a olvidar

qué novedad

no tengo experiencia vital

dame unos años más,

aprenderé el reglamento

y así tendré que al final

concederle tiempo al tiempo

pero olvidé mencionar

que soy una estrella fugaz

hay balas que apenas te rozan

hay una voz que permanecerá rota

qué esperabas de mí?,

quizás no doy para más

si no es demasiado pedir,

quizás, lo vaya a olvidar

tanta gente que ya no está

a este lado del bar

la fiesta se acaba

sírvame otra ronda

póngame algo de tomar

se van sin pagar

y las cuentas no cuadran

hay balas que apenas te rozan

hay una voz que permanecerá rota

qué esperabas de mí?,

quizás no doy para más

si no es demasiado pedir,

quizás, lo vaya a olvidar

si no es demasiado pedir,

hoy lo voy a olvidar.