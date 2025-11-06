Bunbury publica 'La voz' con un objetivo, "que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas"
El artista aragonés lanza un nuevo tema y anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo álbum
Después de una semana rodeada de todo el misterio con el que le gusta alimentar todo lo que le rodea últimamente, el aragonés Enrique Bunbury ya ha lanzado 'La voz', primer adelanto de su próximo álbum previsto para la primavera de 2026.
El proyecto nació en febrero de este mismo año en el Desierto de los Leones, México, donde el cantante, autor y productor, entró al estudio con la intención de ahondar en las posibilidades de las combinaciones de la latinidad con otros géneros, abriéndose a las posibilidades armónicas y rítmicas de sus patrones y líricas.
En agosto del mismo año, regresaron al estudio para concluir las mezclas y ya en Los Angeles (California), Tom Baker se encargó de la masterización.
"Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz”, comenta Bunbury. “Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas"; remata.
Con ets tema, el zargozano invita al oyente a sumergirse en un universo sonoro donde la emoción, la honestidad y el oficio musical se entrelazan en un diálogo atemporal.
La letra completa de 'La voz'
¡Qué más da
cuánto te equivocas!
siempre puedes echar
marcha atrás
regresar,
completar el ciclo
y quizás volver otra vez
hasta el mismo lugar
hay balas que apenas te rozan
hay una voz que permanecerá rota
qué esperabas de mí?,
quizás no doy para más
si no es demasiado pedir,
quizás lo vaya a olvidar
qué novedad
no tengo experiencia vital
dame unos años más,
aprenderé el reglamento
y así tendré que al final
concederle tiempo al tiempo
pero olvidé mencionar
que soy una estrella fugaz
hay balas que apenas te rozan
hay una voz que permanecerá rota
qué esperabas de mí?,
quizás no doy para más
si no es demasiado pedir,
quizás, lo vaya a olvidar
tanta gente que ya no está
a este lado del bar
la fiesta se acaba
sírvame otra ronda
póngame algo de tomar
se van sin pagar
y las cuentas no cuadran
hay balas que apenas te rozan
hay una voz que permanecerá rota
qué esperabas de mí?,
quizás no doy para más
si no es demasiado pedir,
quizás, lo vaya a olvidar
si no es demasiado pedir,
hoy lo voy a olvidar.
