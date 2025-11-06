Darío Villanueva: "El lenguaje de los políticos es deplorable, los insultos ocultan su falta de argumentos"

Darío Villanueva, exdirector de Real Academia Española, repasa el paso que dio la institución para pasar al diccionario digital, los métodos "parafascistas" de Trump en los campus universitarios y su propia apuesta por recuperar el modelo socrático de transmisión del saber ante el uso e la inteligencia artificial en las universidades.

-¿Cómo ve el futuro de la universidad en la era posmoderna?

-Hablo de lo que me ha dado por llamar últimamente ‘la galaxia pos’. En este momento manejamos muchos conceptos con este prefijo: posmodernidad, posverdad, posdemocracia, poshumanismo, por eso creo que también habría que hablar de una posuniversidad. Una de estas ideas la desarrollo en el libro 'El atropello a la razón', en el que abordo que muchos de los grandes valores que han construido la modernidad, nacidos en la época de la Ilustración, el Siglo de las Luces, con el triunfo de la razón, están siendo puestos en solfa en un momento verdaderamente crítico, y esto a la universidad también le afecta de manera muy directa.

-Ante esta realidad, ¿qué desafíos tienen ante sí las universidades?

-Se habla mucho del problema de la inteligencia artificial. Creo que la IA va a interferir en algunos aspectos para bien, pero en otros, como el desarrollo de los estudios universitarios, para mal. Creo que tendremos que resucitar el modelo socrático de transmisión del saber. Sócrates fue un filósofo que no escribió nunca y para el la sabiduría era el resultado del entendimiento directo entre el maestro y el discípulo. Hoy en día con la IA hay pocas garantías de que los trabajos que presenta un alumno estén hechos por él mismo, pero el diálogo entre alumno y profesor para que este evalúe el avance de su discípulo sigue teniendo vigencia y quizá tengamos que volver a ello.

-Entre sus preocupaciones también destaca la corrección política.

-La corrección política es una forma de censura que empezó en los campus norteamericanos por allá por los años 70 del siglo pasado. Es una forma de censura muy curiosa porque la censura convencional es la que ejercía el poder político o religioso, pero esta nace de la sociedad civil, de grupos que con sus ideas quieren imponer una manera de hablar y una manera de comportarse a todos los demás. Esto está ocurriendo en las universidades y en especial en EEUU. El problema allí es gravísimo porque se está acabando con la libertad de cátedra. Los profesores ya no pueden decir lo que creen oportuno en función de sus disciplinas porque actúan sobre ellos los movimientos de corrección política y pueden llegar, incluso, a la cancelación y expulsión del propio profesor. Otro fenómeno muy desagradable es lo que llaman safe spaces o espacios seguros. Las universidades deben ser espacios seguros, de manera que en ellas no se diga nada que altere el equilibrio emocional de sus estudiantes, lo que coarta la libertad de expresión de los científicos que transmiten sus conocimientos.

-¿Corre también riesgo la independencia de las universidades estadounidenses por la asfixia económica a la que las está sometiendo el gobierno Trump?

-La situación es muy compleja porque lo que está ocurriendo con el gobierno Trump, que es absolutamente deplorable en todos los sentidos, es que está reaccionando contra el dominio de la corrección política y de lo que llaman la cultura woke en los campus universitarios. Es muy curioso. No es que Trump quiera censurar la libertad de los profesores universitarios sino que lo que quiere es erradicar la imposición censorial de la corrección política woke en algunas universidades. Pero para ello está aplicando métodos parafascistas y es muy preocupante lo que está ocurriendo.

-En el ámbito académico, durante su etapa como director de la RAE (2015-2019) impulsó la transformación digital . ¿Cómo se adaptan los trabajos de la Academia -diccionario, gramática y ortografía- a los nuevos públicos?

-En esta etapa yo tenía un lema, quería que la Academia evolucionara para ser la academia de los nativos digitales y por ello pusimos en marcha el diccionario en línea, que en estos momentos tiene mil millones de consultas al año, lo que viene a representar cuatro millones de consultas al día. Un diccionario en papel hoy en día no tiene ningún sentido. Ahora los ciudadanos consultan el diccionario en su tableta, en tu teléfono inteligente, cuando surge una discusión sobre una palabra, por ejemplo, en un restaurante. Nunca antes el diccionario tuvo una influencia tal entre los hablantes de todo el mundo hispano. El diccionario en libro tiene una capacidad limitada por el número de páginas, pero el soporte digital aguanta todo lo que le eches y eso es una gran ventaja. Pero esto no quiere decir que el libro vaya a morir, no ha muerto ni morirá.

-En los últimos años se han incorporado multitud de términos al diccionario, algunos que pueden llegar a resultar llamativos. ¿Qué opina de la evolución del español?

-Esto no es sorprendente, siempre ha ocurrido. No hay ninguna lengua en el mundo con un mismo diccionario o libro que haya visto pasar cuatro siglos. En las 23 ediciones del diccionario hemos visto la evolución, tanto con la aparición de palabras nuevas -neologismos- como con la modificación de los significados de las palabras. Las palabras van cambiando, aparecen nuevas acepciones, y aunque la palabra siga siendo la misma, el significado no.

-¿Cómo ve el peso que tiene actualmente el estudio del idioma en el curriculum educativo? ¿Es suficiente?

-El sistema educativo tiene varios objetivos, pero dos son prioritarios: que el alumno adquiera la competencia expresiva a través de su lengua y que adquiera la competencia intelectual respecto al lenguaje matemático y la comprensión de los fenómenos de la naturaleza. Eso es imprescindible. Cualquier política educativa que no tenga en cuenta esta evidencia estará equivocada. La lengua es el instrumento que las personas tenemos para expresarnos y defendernos en la vida y en el mundo y el sistema educativo lo que debe favorecer es un buen dominio de ese instrumento.

-¿Se ha empobrecido el lenguaje con las nuevas generaciones?

-Siempre han existido jergas de grupos y son como las modas, son efímeras y la mayoría llegan a desaparecer con la propia evolución del tiempo. Los jóvenes llegan con nuevas ideas y nuevas palabras, pero muchas son ‘palabras globo’, que aparecen con mucha fuerza pero que, como los globos, se pueden pinchar, se desinflan y caen.

-En su trabajo también tiene un importante peso el valor de la lengua en el debate. ¿Qué opina del uso que hacen del lenguaje nuestros políticos?

-Es algo absolutamente deplorable. El decoro en la expresión es absolutamente imprescindible y más en las personas que tienen un papel de relevancia como son quienes nos representan en el Congreso y en el Senado. Y luego está también la riqueza argumental, los exabruptos y los insultos muchas veces ocultan la falta de argumentos y de dialéctica. Para ello el uso del lenguaje creó hace 25 siglos la retórica, una disciplina que nutre a la oratoria y que desarrolla la capacidad humana que llamamos la elocuencia.