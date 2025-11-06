Dónde ver el documental aragonés nominado a los Premios Forqué

El documental aragonés ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’, de Gaizka Urresti, ha sido nominado a Mejor Largometraje Documental en la 31ª edición de los Premios Forqué, organizados por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). La gala de entrega tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid.

La cinta, dirigida por Gaizka Urresti y coproducida por Urresti Producciones, Altube Filmeak y Allmura Films, explora la vida y obra del cineasta vasco Eloy de la Iglesia, una de las figuras más transgresoras y controvertidas del cine español.

Con una trayectoria marcada por la lucha contra la censura, su compromiso social y su retrato descarnado de la España de la Transición, el documental narra también la caída del realizador en la adicción y su posterior regreso al cine, su gran pasión.

Presencia aragonesa en el filme

La producción cuenta con la participación aragonesa de la turolense Carmen Cañada, responsable de música y sonido, y con los testimonios de los zaragozanos Eduardo Fuembuena y Alejo Lorén, entre otras voces que reflexionan sobre la figura y legado del director.

La nominación sitúa a esta producción aragonesa junto a ‘2025. Todos somos Gaza’, de Hernán Zin; ‘Flores para Antonio’, de Isaki Lacuesta y Elena Molina; y ‘Tardes de Soledad’, de Albert Serra.

Antes de su estreno comercial en diciembre, ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’ recorrerá varios festivales nacionales durante noviembre, entre ellos el FICAL de Almería, Zinebi de Bilbao, CINEUROPA 39 de Santiago de Compostela, LesGaiCineMad y Rizoma (Madrid).

Asimismo, en Zaragoza, podrá verse en la gala inaugural del Festival La Mirada Tabú, el próximo 4 de diciembre en la Filmoteca de Zaragoza.