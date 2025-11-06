Una de las grandes sorpresas del Vive Latino vuelve a Zaragoza: "El rock no morirá nunca"

Fueron para muchos una de las sorpresas más gratas del pasado Vive Latino. Y eso que llegaron por la puerta de atrás para cubrir la baja de última hora de ElyElla. La banda asturiana Puño Dragón logró congregar ese día a un buen número de fieles a pesar de que actuaron a las cinco de la tarde, lo que confirmó algo que ya habían empezado a intuir en su primer concierto en la ciudad el pasado abril en el Rock&Blues. «Solo hemos tocado esas dos veces en Zaragoza, pero por algún motivo que no nos explicamos nos quieren mucho en esa ciudad. Lo del Vive Latino fue una locura, muy por encima de nuestras expectativas...», destaca Rafa Tarsicio, cantante y guitarrista del grupo.

La banda asturiana vuelve a tocar este viernes en Zaragoza en un concierto que ha constatado de nuevo la gran acogida que están teniendo en la ciudad. De hecho, las entradas para su actuación en la sala López (20.30 horas) se agotaron hace tiempo. «La verdad es que estamos flipando de cómo nos tratan y reciben allí, ójala no cambie», subraya el músico.

Puño Dragón lanzó su primer disco homónimo a finales de 2022, pero para nada son unos recién llegados a la escena. Sus miembros han formado parte de otros grupos (Tigra, Mingote o The Parrots) y el núcleo central de la banda (Rafa Tarsicio y el también cantante y guitarrista Germán Mingote) llevan una década tocando y trabajando juntos. «Son muchos años con el mismo objetivo vital. Llevamos desde los 18 intentando vivir de nuestras canciones y ahora es cuando más cerca lo vemos. Estamos viviendo un año muy bonito con muchos conciertos y mucha gente, pero queda mantenerlo, que quizá sea lo más difícil», explica Mingote.

El reconocimiento que están teniendo Puño Dragón y otras muchas bandas de guitarras del país no hace sino confirmar que el rock sigue teniendo «tirón» (aunque no sea masivo). «Puede que no esté en su mejor momento, pero muerto no está ni muchísimo menos. De hecho, creo que no morirá nunca. Es un género muy vivo y con más apoyo de público del que se cree», afirma Tarsicio.

Puño Dragón presentará este viernes en la López su segundo disco de estudio: Juegos violentos, un álbum en el que los asturianos amplían su paleta sonora respecto a su primer trabajo flirteando con el funk, el soul y otros géneros. «Sí, el primero era un rock más clásico por así decirlo y en este está todo más mezclado. Mucha gente nos dice que es un disco muy ecléctico, y estamos de acuerdo, pero si uno escucha los que hemos sacado con nuestras bandas anteriores no lo es tanto. Eran canciones tan diferentes entre sí que costaba definir al grupo. Con Puño Dragón estamos intentando afinar el tiro para que tenga una línea más definida. Como un ejercicio de contenernos y tratar de tener una producción y sonido cómun», explica Mingote, que subraya que ni se imaginan hacer un álbum «con todas las canciones iguales o parecidas»: «Lo que más nos gusta del rock es precisamente eso, que se adapta muy bien a otros géneros».

Puño Dragón vuelve este viernes a Zaragoza. / S.E.

En las letras de su nuevo elepé, los asturianos han vuelto a apostar por el amor y las relaciones de pareja como fuente de inspiración principal. «La mayoría de los temas son autobiográficos y están inspirados en cosas que nos pasan. En este sentido, el amor es lo que más nos mueve a coger la guitarra», reconoce Tarsicio, cuyas letras están recubiertas por una pátina muy descarnada: «Sí, intentamos ponerle muy poco maquillaje para que todo sea muy creíble y muy nosotros. Nos gustan las canciones con tripas y que tengan sangre, sudor y lágrimas».

Mucha «entraña» tienen algunas de las más conocidas: Haré lo que pueda, Mierda, creo te quieroAgua de mayoVamos, vampiros, Emilia... Temas que cumplen a la perfección con el lema que tienen colgado en sus redes: «Hacemos canciones tristes para cantarlas contentos». «Para nosotros, la música tiene mucho de terapia. Una canción puede abordar el desamor más jodido, pero el hecho de escribirla y luego tocarla en directo lo convierte en algo catártico», explica Tarsicio, que destaca que en los conciertos intentan explotar su vena más rockera. La fiesta está más que asegurada este viernes en la López.