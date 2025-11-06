Amaral asiste a la fiesta del nuevo disco de Rosalía y da su veredicto

Rosalía presentó ayer su disco, 'Lux', en una fiesta celebrada en el MNAC (no ausente de polémica por las denuncias del abogado de Sijena) en la que se rodeó de varios artistas famosos de la escena española. Y entre esos privilegiados estaban los aragoneses Eva Amaral y Juan Aguirre, el dúo Amaral.

La banda zaragozana no ha dudado en pronunciar su opinión sobre este nuevo trabajo de la catalana a través de sus redes sociales: "Ayer tuvimos el placer de escuchar 'Lux' en Barcelona. Fue una experiencia muy emocionante escuchr el álbum completo en presencia de su creadora", empiezan su mensaje los dos componentes del grupo.

El mensaje de Amaral en sus redes sociales. / INSTAGRAM

"Las canciones, el trabajo vocal, los textos y arreglos hacen de 'Lux' algo impresionante. Gracias a Rosalía y a Sony por la invitación", concluyen su mensaje que va a acompañado de una fotografía en la que se ven varios cedés de 'Lux'.

La crítica del disco

'Lux’ no es un disco de ópera deconstruida, pero es accesible al común de los oyentes. Tan solo requiere un poco más de esfuerzo y atención que entretenerse y bailar con 'Despechá'. Es música pop, después de todo, un pop llevado a un extremo que, si nos atenemos al campo ‘mainstream’, resulta inaudito. Rosalía toca muchos registros vocales, de la vibración flamenca a la liturgia del ‘bel canto’, y la Orquesta Sinfónica de Londres es su sustento central, arropada en viertos momentos por los coros del Orfeó Català y la Escolania de Montserrat. Un embalaje resuelto con imaginación y matices, sin pompa ni voluntad intimidatoria, con el cual nos lleva de la mano hacia un sentido de la trascendencia que deja en el camino muchas preguntas sin respuesta. Se trata de disfrutar del trayecto, y ‘Lux’ lo permite ampliamente, aun dejando a un lado las jeroglíficas tramas místicas que contiene.