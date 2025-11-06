Musethica y el Conservatorio Superior de Música de Aragón colaboran para que la música llegue a todos

Musethica volverá a hacer sonar sus acordes en Zaragoza del 8 al 15 de noviembre en una nueva sesión. En esta ocasión, y por primera vez, lo hará en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA), dando comienzo a una alianza que prevé mantenerse en el tiempo y con carácter anual.

Los ensayos tendrán lugar en el CSMA y la profesora que liderará la sesión es Lara Fernández, viola y docente del Conservatorio. También es alumno del CSMA Víctor Serrano, joven músico (clarinete) que tocará en esta serie de conciertos de Musethica junto al Cuarteto Vivancos.

En esta sesión, Musethica ofrece una decena de conciertos en centros sociales y dos en espacios públicos. Estos dos últimos tendrán lugar el jueves 13, a las 20.00 horas, en la iglesia de San Pablo (un concierto que forma parte del Ciclo Música en San Pablo) y el sábado día 15 a las 19.00 horas en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

El proyecto Musethica actuará para todo el público el 15 de noviembre en la Sala Luis Galve del Auditorio / Musethica

Conciertos en centros sociales

Por su parte, los conciertos sociales, alma de la propuesta de Musethica, se celebrarán el lunes 10, en el Centro de rehabilitación psicosocial Nuestra Señora del Pilar; el martes 11, en la residencia para personas con discapacidad intelectual CAMP-CAPDI; el miércoles 12, en el Centro Ocupacional FIIS y el Centro Sociolaboral Valdefierro, el jueves 13 en el CEIP Catalina de Aragón y el viernes 14 en la Unidad de Diálisis Inocencio Jiménez, la Unidad de Diálisis Miguel Servet y la Unidad de Diálisis San Juan de Dios.

Para su primera sesión en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Aragón, Musethica ha elegido a la violista Lara Fernández como profesora. Lara Fernández es profesora de viola y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) desde 2018 y forma parte del cuarteto de cuerda Cosmos Quartet, que actualmente son el grupo residente del Palau de la Música Catalana. Por su parte, Víctor Serrano (clarinete) fue elegido de entre los estudiantes del CSMA que aplicaron al Programa Musethica. Ha estudiado el Grado Superior de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la actualidad compagina su actividad profesional como clarinetista con el Grado Superior de Dirección de Orquesta.

Completa el elenco de la sesión de Musethica de este mes de noviembre en Zaragoza el Cuarteto Vivancos, compuesto por Jordi Prim, violín; Alexis Garita, violín; Estela Megías, viola, y Quim Tejedor, violonchelo.

Esta nueva sesión Musethica se enmarca en el proyecto europeo "1000+ Concerts: Innovating Higher Music Education through Social Inclusion", que busca transformar la educación musical superior en Europa a partir de un enfoque con compromiso social.

Es el segundo año de este proyecto, de cuatro años de duración y cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Cultura de Europa Creativa. Está diseñado para reintroducir la interpretación como componente central de la educación musical, haciendo hincapié en el valor de las habilidades interpretativas y la implicación del público. A través de los valores del programa Musethica, el proyecto forma a una nueva generación de músicos implicados socialmente y comprometidos con llevar la música en directo a quienes menos pueden acceder a ella.

En Zaragoza, Musethica, se ha asentado como proyecto desde 2012 de la mano del violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello.