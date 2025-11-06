Ricardo Lamenca gana el Premio Tritoma de la Asociación Española de Pintores y Escultores

El pintor Ricardo Lamenca recibió el Premio Tritoma Gestión Cultural del 92 Salón de Otoño de la AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores) celebrado en Madrid por su obra 'Rembrandt compartido', ejecutada en óleo, y que está dotado con una exposición individual y la publicación del correspondiente catálogo.

El zaragozano recibió el galardón de manos de José Luis Manzanares, gerente de Tritoma, en una gala que tuvo lugar en la Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro, en la exposición de obras que se podrá visitar hasta el próximo domingo 23 de noviembre, de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 21.00 horas. Dentro de la misma muestra en la que se mostraban los trabajos destacados del concurso también fue seleccionada otra acuarela del artista aragonés, en este caso la titulada 'Castillos en el aire'.

El acto de inauguración de la exposición contó con la presencia del Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, del Vicepresidente, Juan Manuel López Reina, de Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General, y la Vocal Paloma Casado, así como de Juan Pedro Jordá Espin.

Ricardo Lamenca es el autor del retrato de Felipe VI que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza y el año pasado también recibidó las medallas de Joaquín Sorolla y Bastida y la de José Villegas Cordero.