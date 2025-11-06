Un gran concierto celebrará los 50 años del 'Canto a la libertad', de Labordeta, en Zaragoza

Un gran concierto que rendirá homenaje a José Antonio Labordeta cuando se cumple medio siglo del 'Canto a la libertad' será el acto central de la celebración del 50 aniversario de la democracia en España en Aragón. La Delegación del Gobierno ha organizado en colaboración con la iniciativa '50 años de España en libertad', una iniciativa del Gobierno central, un programa de actividades culturales, educativas y participativas con las que conmemorar el inicio de la Transición española, que marcó el fin de la dictadura. Las propuestas, que se han elaborado conjuntamente con las subdelegaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, van a repartirse por la geografía aragonesa con el objetivo de poner en valor la convivencia democrática de estos años y proyectar los valores que han hecho posible este medio siglo de historia en libertad.

Todos los actos han sido presentados por el secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón, Jorge Juan Pastor; la comisionada para la celebración de los '50 años de España en libertad', Carmina Gustrán, y el director de la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza, Alberto Sabio.

Una noche emotiva

Con el fin de acercarse al público más joven, se ha organizado el concierto homenaje a José Antonio Labordeta y a su emblemático ‘Canto a la libertad’ que cumple medio siglo. En este festival estarán sobre el escenario de la sala Oasis: Begut, Komando Komare, Ester Vallejo, Gran Bob, Calavera, Rapsusklei, David Angulo y Gabriel Sopeña, además de Yaguar Visual y Luna Roja DJ, que será la encargada de cerrar la celebración. El concierto es gratuito, con entrada libre, que se facilitará en los próximos días, y se abrirán las puertas de la sala a las 20.00 horas del 27 de noviembre. Durante el festival, conducido por Desvergonzaus, los intérpretes aragoneses acercarán sus temas más icónicos y realizarán una versión del mítico ‘Canto a la libertad’ u otros temas de cantautor aragonés.

El programa de actividades de la iniciativa '50 años en libertad' se ha dividido en siete temáticas: música, cambios sociales, ciencia, cine, memoria, expresión y arte. Todas ellas comparten un mismo objetivo, acercar la historia reciente a la ciudadanía, especialmente a las generaciones más jóvenes, y celebrar la democracia como un espacio de encuentro, diálogo y progreso común.

Actividades en las tres provincias

Pero alrededor de esta cita musical protagonista, se han organizado, entre otras propuestas, la grabación de 'podcast' con contenido histórico en las sedes de la Delegación en Zaragoza y las subdelegaciones de Huesca y Teruel; varios foros de debate sobre la transición, el movimiento vecinal o la cultura popular en libertad. En Huesca, se va a poder descubrir la historia de la provincia visitando la sede de la subdelegación en una serie de visitas guiadas de la mano de Óscar Sipán. Y en Teruel, se van a realizar varias conferencias sobre el feminismo y la historia del colectivo LGTBIQ+ en la dictadura y la transición. En la primera de ellas participará la jurista, Altamira Gonzalo, y en la segunda, estarán Víctor Ramírez, activista del colectivo, y Mikel Herrán, arqueólogo y divulgador.

Además, tanto en Huesca como en Teruel se va a apostar por las artes plásticas con el desarrollo de varios murales en diferentes localidades y la exposición y diálogo artístico '50 años de libertad a través del arte'. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se ha trabajado con asociaciones o fundaciones que trabajan desde hace años por la recuperación de la memoria colectiva. Así, en colaboración con la Fundación Odón de Buen, se han organizado para los días 26 y 27 de noviembre, las jornadas ‘Ode on memory’, donde, desde Zuera, se apuesta por la restauración del legado científico y democrático.