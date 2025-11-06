La vuelta al mundo teatral, de Angola a Georgia sin salir del Teatro de la Estación

La Muestra Internacional de Teatro de Zaragoza (MIT ZGZ25) celebra su segunda edición del 10 al 16 de noviembre, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de las artes escénicas. Organizada por el Teatro de la Estación y su compañía residente Tranvía Teatro dentro del proyecto RED-NEXOS, esta iniciativa refuerza los lazos culturales entre Zaragoza y los circuitos teatrales de Europa, Asia y África.

La muestra reúne a compañías de España, Italia, Portugal, Angola y Georgia, que durante una semana compartirán escenario, experiencias y diálogo con el público, en una propuesta comprometida con la interculturalidad, la diversidad y el arte como espacio común de encuentro.

“La MIT ZGZ25 consolida la vocación internacional de Teatro de la Estación y de Zaragoza como ciudad abierta al mundo. Es un espacio de encuentro, de creación y de diálogo a través del arte escénico, explica Cristina Yáñez, directora de Teatro de la Estación y de Tranvía Teatro.

La programación completa

El encuentro comenzará el 10 de noviembre con un primer encuentro de todos los participantes aunque no será hasta el día siguiente cuando se pueda ver la primera obra teatral. La compañía Ondjaki (Portugal/Angola) representará el 11 de noviembre 'Los transparentes'. Una parábola sobre la fragilidad humana, el poder, la resiliencia y la esperanza, una sátira poética tejida con humor y lirismo, que invita a reflexionar sobre la transparencia —o invisibilidad— de las clases desfavorecidas.

'Visita al psicólogo', del georgiano Dimitri Khvtisiashvili. / EL PERIÓDICO

Al día siguiente (día 12) será el turno de 'Visita al psicólogo', de Dimitri Khvtisiashvili (Georgia), puesta en escena por el Centro Dramático Estatal Alexander Tsutsunava (Ozurgueti) y el Teatro Juvenil Profesional Estatal Nodar Dumbadze (Tiflis). El espectáculo, interpretado por Tamar Chanukvadze y Nikoloz Paikridze, combina humor, ritmo y emoción en un diálogo existencial que invita a preguntarse si la terapia también puede salvar a Dios. El montaje, de cuidada estética contemporánea, destaca por su sutileza y sentido del humor.

La portuguesa Spiro Scimone llega a Zaragoza 'La fiesta' el día 13 de la mano de ACTA y la Compañía de Teatro del Algarve. Con un humor cotidiano y un trasfondo emocional reconocible, la obra muestra a tres personajes atrapados en la rutina, en un divertido ciclo de malentendidos que refleja nuestras propias contradicciones.

Cómo comprar las entradas

'Tres cosas' de Scott Organ (Sevilla) será puesta en escena el 14 por Producciones Circulares bajo la dirección de José Pascual. Interpretada por Candela Fernández y Elías Sevillano, la obra disecciona con humor y ternura los miedos al compromiso, la vulnerabilidad y la búsqueda del amor en tiempos líquidos.

La última producción que se podrá ver será, el 15 y 16 de noviembre, 'El país del viento', de Grazia Deledda (Cagliari, Italia) con la compañía Akròama (Cerdeña) bajo la dramaturgia y la dirección de Lelio Lecis. A través de una atmósfera onírica y una puesta en escena de gran belleza visual, 'El país del viento' reflexiona sobre el deseo, el paso del tiempo y la memoria, con el viento como metáfora del destino.

Todos los espectáculos se representan a las 19.00 horas en su idioma original con sobretítulos en castellano. Las entradas para cada uno de los espectáculos cuestan 15 euros de manera anticipada y 18 en taquilla. Además, hay un bono amigo para cinco espectáculos por 60 euros. Se pueden comprar en la web del Teatro de la Estación.