La banda oscense El Verbo Odiado publica nuevo disco: "Vivir de la música no es nuestra mayor preocupación"

Desde su fundación en 2014 han trabajado con sellos tan relevantes como Subterfuge y productores de la talla de Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Carolina Durante, Leiva...), pero en todo este tiempo ni se les ha pasado por la cabeza irse a Madrid. La banda oscense El Verbo Odiado mantiene firmes sus raíces en Huesca con el placer de tocar y su amor por la música como principal leitmotiv. «Seguimos siendo muy rurales y a Madrid vamos el tiempo justo. Ya no creo que sea tan necesario estar en la capital como antes, aunque lo de vivir de la música no es nuestra mayor preocupación ni nunca ha sido la meta a conseguir», subraya Jorge Pérez, alma y embrión de El Verbo Odiado.

Bajo esta premisa, la banda de indie rock ha lanzado en este tiempo cuatro discos de estudio. El último se ha publicado este viernes en todas las plataformas y también en formato físico. Se titula E.G.O. y en él han trabajado con Santi García (Standstill, Viva Belgrado, La Habitación Roja…), otro de los productores de cabecera del país.

Su mirada, de hecho, se percibe en las diez canciones que conforman el álbum, tal y como reconoce Pérez: «La elección de Santi vino muy condicionada por las sensaciones que estábamos teniendo a la hora de componer las canciones y vestirlas en el local. Pedían mucha crudeza y potencia, y enseguida pensamos en él».

La oscuridad siempre ha sido una constante en la propuesta del grupo oscense, pero en este elepé dan un paso más en ese sentido con unas guitarras más intensas y distorsionadas. «Sí, en este disco hemos bajado más al sótano. Las experiencias vitales han influido en el proceso de creación y esa oscuridad y crudeza han ido encontrando su camino de forma natural», explica Pérez.

Y es que su cuarto álbum aborda «la peor cara del ego y la lucha más difícil; la que tiene uno consigo mismo». «No fue algo buscado, pero cuando salieron las primeras cuatro canciones me di cuenta de que eran muy autobiográficas. Es un disco muy de verdad que parte de experiencias reales y dolorosas a veces. Todo eso ha dado lugar a un álbum conceptual de alguna forma», indica el músico oscense, que reconoce que el mero hecho de componer canciones es algo «liberador y terapéutico» para él: «A veces digo un poco a lo bestia que es como cuando vomitas y te sientes mejor. Tengo necesidad de sacar esas cosas de dentro».

Portada del disco. / S.E.

Tras publicar cuatro adelantos desde abril, ahora acaban de lanzar el tema que terminó de definir el concepto del disco: El gran odio. «Es el último single que hemos sacado y de ahí salieron las siglas del título del álbum». Su videoclip, por cierto, se grabó en la iglesia del Monasterio de Veruela.

E.G.O., grabado en los estudios Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols, ya se puede adquirir en formato vinilo y cedé en la web de Intromúsica, su sello discográfico, así como en los conciertos que ofrecerá la banda en los próximos meses.

Próximos conciertos

La presentación oficial del álbum tiene lugar este mismo viernes en la sala Cadavra de Madrid, un escenario que volverán a pisar este sábado tras agotar todas las entradas. El próximo 28 de noviembre tocarán en El Veintiuno de Huesca y ya en marzo tienen otro concierto confirmado en un festival de Barcelona en el que compartirán escenario con La Habitación Roja. «De enero a junio vamos a realizar la gira más amplia que hemos hecho hasta ahora por varias salas del país», apunta Pérez, que confía en que podrán tocar también en Zaragoza.

El músico oscense es el alma y el embrión principal de El Verbo Odiado. Tras dejar atrás su anterior banda (Plasma), fue dando forma a su nuevo proyecto nutriéndose de otros músicos de la ciudad. Así nació en 2014 El Verbo Odiado, que en este tiempo ha publicado otros tres discos: Tú ganas (2018) y Nada que celebrar (2020), ambos grabados y producidos por Raúl Pérez (Pony Bravo, McEnroe, Maika Makovski...) y El último homenaje (2022), grabado y producido por el citado Carlos Hernández Nombela.

«Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios gustos y algunos son muy diferentes. De Radiohead a Barricada, La Habitación Roja, Oasis, Fito o Jero Romero. Y creo que esa variedad es buena, porque hace que tengamos un sonido más particular», concluye Pérez.