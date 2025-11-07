Cómo vender 14.000 entradas para un festival con solo anunciar la fecha

Primero salieron a la venta 8.000 entradas y duraron poco. La misma operación se repitió con las 5.000 siguientes. Y esta misma semana se han vuelto a agotar las 1.000 que formaban parte de un tercer bloque. El Monegros Desert Festival ya ha vendido 14.000 entradas para su edición de este año... y lo ha hecho con un simple anuncio, la fecha de celebración. Será el 25 de julio de 2026 y durará 22 horas (como es habitual ya en los últimos años).

¿Cómo lo ha conseguido? Fundamentalmente porque es un festival que promete una experiencia que la gran mayoría de los asistentes que la han probado quieren repetir. Si a eso se le añade el atractivo de que es una gran fiesta en medio del desierto de los Monegros con todos los ingredientes 'románticos' que se le quieran sumar, el gancho ya está asegurado. Eso, y la confianza, obviamente, en que el cartel de artista sva a estar a la altura de lo que se espera. De momento, no se sabe ni uno solo de los artistas que estará este año en la gran fiesta del desierto.

Más de 55.000 personas

En la última edición, unas 55.000 personas procedentes de cerca de un centenar de países coparon el páramo fragatino con la idea de vivir una experiencia radical de 22 horas de música ininterrumpida. Los escenarios impactantes, las innovaciones tecnológicas y creativas y las mejoras operacionales, fruto del progreso paulatino del festival durante 32 ediciones, transformaron el núcleo del desierto en una extraordinaria fiesta audiovisual y sonora.

La heterogeneidad de los asistentes, que incluye tanto espectadores locales llegados desde diferentes puntos de la comunidad como espectadores internacionales, refleja cada año la atracción global que posee el evento. La experiencia monegrina se completa con un entorno desértico que aporta un carácter distintivo al festival, de manera que este no solo se vive a través de la música, sino también del ambiente. Cuando los Arnau inauguraron lo que parecía una simple reunión local, jamás habrían imaginado que esta se convertiría en un auténtico fenómeno internacional que ya es referente de la música electrónica.

Cuando salgan nuevas entradas a la venta (anuncian una promoción por el Black Friday) para la edición de 2026 lo harán a través de la web oficial de Monegros Desert Festival.