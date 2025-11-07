'El nido', de Juan Bolea, agota sus entradas en Calatayud y se estrena en Madrid

'El nido', escrita y dirigida por Juan Bolea, aterriza en Madrid el próximo martes, concretamente en el Teatro Tribueñe (20.00 horas) en un nuevo desembarco en la ciudad de la compañía creada bajo el amparo del polifacético Bolea que, además, llegará tras un rotundo éxito en Calatayud donde ha vendido todas las localidades (500) para su actuación de este viernes.

La obra teatral, que vivió su puesta de largo en el Teatro del Mercado de Zaragoza con lleno en todas las sesiones, presenta un retrato actual de la problemática en España a través de la historia de una familia diversa en pensamientos y conflictos. La producción es de Oyambe & Infinity Broadcast Media, y está protagonizada por un elenco comandado por Luis Trébol, Amalia Aguilera, Alberto Santos, Sara de Leonardis y Quique Vicente. La trama explora temas políticos, familiares y sociales en un escenario dramático-comico.

El argumento de la obra

La trama se sitúa en octubre de 2026, donde el General Joaquín Ayala se retira como Jefe de Estado Mayor. Siendo un hombre liberal y de principios demócratas , su preocupación se centra en el futuro de España, temiendo que los secesionismos fracturen la unidad territorial.

Paralelamente, fuerzas disgregadoras amenazan la estabilidad de su propia familia. El General Ayala está casado con una anticuaria de gran estilo y convive con sus tres hijos, todos muy distintos entre sí.