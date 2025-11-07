Goya y Buñuel dialogan en una exposición en el Centro Buñuel Calanda

Francisco de Goya y Luis Buñuel dialogan en la nueva exposición que ha inaugurado este viernes el Centro Buñuel Calanda. ‘Disparates. Goya y Buñuel: la imagen como disidencia. Entre el disparate y el sueño’ está organizada por el Gobierno aragonés, la Fundación Goya en Aragón, el Ayuntamiento de Calanda y la Fundación Caja Inmaculada. Las 18 estampas de 'Los Disparates' permanecerán hasta el 8 de febrero en la sala de exposiciones temporales del CBC.

La exposición propone un diálogo entre la serie 'Disparates' del genio de Fuendetodos y la obra de Luis Buñuel, partiendo de una premisa esencial: la exploración del imaginario irracional, el sueño y lo grotesco como formas de subversión frente al orden dominante.

"Cómo somos los aragoneses"

En la presentación de la muestra, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha considerado que esta exposición es fundamental para entender la cultura aragonesa, ya que reúne la colección “más compleja” de grabados de Goya con el surrealismo “atávico y ancestral” de Luis Buñuel. En esta muestra, además, “hablamos de cómo somos los aragoneses, de ese sistema de creencias y valores que nos caracteriza y que es totalmente reconocible y admirado por el resto de España”, ha señalado.

La exposición se puede visitar en el Centro Buñuel de Calanda. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, ha recordado que la entidad está trabajando en un programa de exposiciones que lleva los facsímiles de los grabados de Goya de la Fundación CAI al territorio. “No podíamos venir a Calanda con los 'Disparates' sin establecer esa relación con Luis Buñuel en la tierra que lo vio nacer”, ha manifestado, para detallar que el mundo onírico, de terror y las expresiones grotescas de los grabados dialogan con las películas de Buñuel. También se proyectan unos segundos de ‘Un perro andaluz’ y se puede ver un montaje del diseñador Pedro Yus con escenas de las películas de Buñuel y obras de Goya.

Por último, el alcalde de Calanda, José Alberto Herrero, ha agradecido al Gobierno de Aragón, a Fundación CAI y Fundación Goya en Aragón “por pensar en Calanda y unir estas dos personalidades que nos hacen diferentes a los aragoneses”. Ha explicado que para el municipio está siendo un año “magnifico” por el 125 aniversario de Buñuel, con actividades que continuarán este sábado con una gala de la cultura.