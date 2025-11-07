Iván Ferreiro cambia su concierto en Zaragoza... ¿por culpa de Leiva?

Iván Ferreiro fue el primero en anunciar su concierto en la ciudad dentro de la gira por su 35 aniversario, el 27 de junio en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Fue el 30 de septiembre. Solo dos semanas después, tras su multitudinario y exitoso concierto en un pabellón Príncipe Felipe a reventar saltaba la sorpresa, Leiva regresaría a Zaragoza al Ibercaja Estadio, con capacidad para 20.000 personas, dentro de sus conciertos fin de gira. ¿Qué día? Sí, el 27 de junio.

Dado que sus seguidores suelen ser bastante coincidentes, el 'conflicto' estaba sobre la mesa y muchos de ellos iban a tener que elegir. Sea por esta causa (todo apunta a que sí) o por otra, Iván Ferreiro acaba de solucionar el problema este viernes anunciando que adelantaba su concierto un día (será el 26 de junio) y mantiene el recinto. "Lamentamos profundamente las molestias que os pueda ocasionar, pero el concierto programado para el 27 de junio en Zaragoza se ha tenido que adelantar al viernes 26 de junio de 2026. Seguirá siendo en la Sala Multiusos, como estaba previsto. Si ya tienes tu entrada, y quieres asistir el día 26, sigue siendo válida y no tendrás que hacer ningún trámite. Si no vas a poder venir, te echaremos mucho de menos, y obviamente te devolveremos el importe íntegro", ha explicado Iván Ferreiro en sus redes sociales a través de un vídeo.

Eso sí, el cambio de fecha ha permitido que Iván Ferreiro haya desvelado también una sorpresa que ha levantado la expectación entre sus fans: "La buena noticia de todo esto es que mi amigo Leiva va a venir a cantar algún tema con nosotros ese día y yo iré al día siguiente al suyo, ya que toca el 27 en el Estadio Ibercaja". Bomba no solo desactivada sino que potenciada en sentido contrario.

Cómo comprar las entradas

Las entradas para Iván Ferreiro cuestan 46 euros (más gastos de gestión) y se pueden adquirir en su propia página web. Por su parte, las que todavía quedan disponibles para el concierto de Leiva se pueden comprar a través de la propia web oficial de Leiva a un precio que oscila entre los 38 y los 44 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona escogida.