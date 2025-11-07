La mítica banda aragonesa que lanza su concierto en un USB en forma de cruz

Una de las bandas aragonesa más míticas que sigue al pie del cañón pese al paso del tiempo acaba de lanzar su nuevo disco en un formato cuanto menos peculiar, un USB en forma de cruz. Se trata de Niños del Brasil que ya ha activado la preventa de su próximo trabajo que recoge el directo que ofreció la banda el pasado 28 de diciembre de 2024 en la sala Oasis.

'Abierto hasta el amanecer' es el título de este disco que en esta edición especial sale en edición limitada y numerada. Esta 'cruz' incluye eñl vídeo y audio completos del concierto de diciembre con algunos extras e incluye de regalo la película experimental 'Ego Lab' producida por Atmósfera Corporation.

Niños del Brasil ya ha estrenado, de hecho, el primer clip oficial del concierto que se puede ver en su canal de Youtube. El mismo incluye 'Al oeste', emblemático tema del grupo (fue su primer 'single', el verano de 1989) grabado en ese concierto de la Noche de los Inocentes del 2024 por Gravitar Estudio.

A mediados de los 80, Santi Rex creó la banda junto a Nacho Serrano, Antonio Estación y Enrique Bunbury (formó parte del grupo hasta que su éxito con Héroes del Silencio le hizo imposible compaginar ambas labores) sin tener grandes pretensiones, sino simplemente porque les gustaba tocar y acudir a los conciertos que se hacían en Zaragoza.

El crecimiento de la banda

Niños del Brasil comenzó a crecer y cosechó varios éxitos. Santi Rex recuerda con cariño esos años en los que la banda recorrió la geografía española actuando en todos los rincones del país, aunque confesaba en una entrevista con este diario que "hubo también varios sinsabores porque ni mucho menos es oro todo lo que reluce". El vocalista se siente orgulloso de su grupo y de cómo consiguieron darse a conocer a pesar de que, como él dice, "ahora hay aparentemente más facilidades a la hora de llevar a cabo una promoción".

En 1997, las guitarras eléctricas dejaron de sonar y no fue hasta diez años después cuando Niños del Brasil renació para volver a sacar música. La banda continúa al pie del cañón ofreciendo conciertos y sacando nuevos álbumes que deleiten a sus más fieles seguidores. "La gente nos motiva a continuar. Si tocásemos y no viniera nadie o si publicásemos cualquier cosa en redes sociales y no recibiera ningún 'like' nos plantearíamos las cosas. Pero nosotros tenemos un público de siempre que disfruta viéndonos actuar", señalaba Rex.

Cómo comprar el disco

El precio promocional del disco, que se puede reservar ya en ninosdelbrasil@gmail.com, es de 35 euros envío incluido (en España) y el mismo se puede realizar a lo largo de todo el mes de noviembre.