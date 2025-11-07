Ortega Cano recibe un premio en la Casa de Andalucía de Zaragoza

El veterano diestro Ortega Cano visitará este sábado Zaragoza (una ciudad que, por otra parte, visita con asiduidad) para recibir un homenaje por su trayectoria en la Casa de Andalucía de la capital aragonesa a través de su sección taurina, el Rincón del Mentidero. Será durante el transcurso de una comida cuando se entreguen los Premios Juncal. Si Ortega Cano recibirá un reconocimiento por su trayectoria, Aragón TV recogerá el galardón por la difusión de la tauromaquia.

La carrera de Ortega Cano, de 71 años, está muy relacionada con Zaragoza. De hecho, en La Misericordia tomó la alternativa y sufrió una de las cogidas más escalofriantes de su carrera el 13 de octubre de 1987. La cornada penetró en el abdomen y rompió la pleura y el diafragma e incluso se temió por su vida. Desde entonces, el diestro tiene por costumbre visitar la Virgen del Pilar, al menos, una vez al año.

Última visita a Zaragoza

De hecho, recientemente, Ortega Cano ha visitado Zaragoza tal y como dejó constancia el cónsul honorario de Guatemala en Aragón, Manuel Zalba. "Maestro entre maestros, Ortega Cano. Un honor compartir una jornada tan especial junto a una leyenda del toreo. Gran tentadero el de hoy, organizado con el corazón y la afición de siempre por mi hermano @juanjoseelcubero ¡Enhorabuena!".

En su trayectoria fuera de los ruedos, Ortega Cano, retirado del toreo en 2017, ingresó en prisión en abril de 2014 tras una condena de dos años, seis meses y un día de prisión por un delito de homicidio imprudente y conducción temeraria, que provocó la muerte de Carlos Parra Castillo en mayo de 2011 en un accidente de coche en Castilblanco de los Arroyos provocado por conducir bajo los efectos del alcohol. También se le condenó a una indemnización de 158.000 euros a la familia del fallecido y la retirada del carnet de conducir durante tres años. Después de un año y un mes en el Centro Penitenciario de Zaragoza-Zuera le fue concedido el tercer grado de semilibertad.