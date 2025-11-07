Sanguijuelas del Guadiana: de triunfar en 'La Revuelta' a tocar en la Coliseum de Almudévar

Sanguijuelas del Guadiana se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los grupos del momento. Con más de 100 conciertos a lo largo de este año, la banda extremeña ha sido una de las "sensaciones" en los festivales del país, consolidando al grupo como uno de los emergentes con mayor proyección en España.

Su alcance aún se ha magnificado más esta última semana tras visitar 'La Revuelta' de David Broncano. De hecho, la banda revolucionó el programa de TVE con su actuación en directo y hasta llevó una charanga para que el público acabara bailando 'Paquito el chocolatero'.

Criados en lo que ellos denominan la "Siberia Extremeña", concretamente en la localidad de Casas de Don Pedro, los integrantes del grupo ponen en valor y reivindican las raíces de su tierra, fusionando el rock con la electrónica o el flamenco y la rumba, entre otros géneros musicales.

En el marco de su extensa gira por todo el país, Sanguijuelas del Guadiana desembarcará este sábado a las 23.20 horas en la Coliseum de Almudévar. Su concierto forma parte de la programación del Festival Extrarradios, que este fin de semana va a llenar de cultura la localidad oscense.

Desde este viernes y hasta el domingo , el municipio acogerá propuestas de fotografía, cómic, cine, teatro y música que consolidarán al certamen como un espacio de encuentro cultural y reflexión sobre la vida rural en el siglo XXI.

La jornada del sábado culminará con la noche musical 'Orgullo Rural y Eclosión Sonora II' en la Coliseum de Almudévar, que reunirá cuatro proyectos muy diferentes entre sí, pero todos ellos vinculados al mundo rural desde su origen o su imaginario artístico. A las 22.00 horas abrirá el dúo francés Trucs, que convierte los cencerros pirenaicos en materia sonora contemporánea, transformando un instrumento pastoril en una experiencia inmersiva de percusión y experimentación. A las 23.20 horas será el turno de Sanguijuelas del Guadiana, mientras que a la 1.00 horas actuará la sudafricana Yugen Blakrok, una de las voces más singulares del hip-hop actual. Cerrará la noche, a las 2:10 horas, el dúo aragonés Isla Kume, con su fusión de folclore ibérico y electrónica.

Extrarradios es una iniciativa coorganizada por los Ayuntamientos de Ayerbe y Almudévar con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, que apuesta por un medio rural vivo, creativo y crítico. El festival llegó para llenar el hueco que dejó Periferias tras su cancelación.