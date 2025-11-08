Así ha 'toreado' Ortega Cano al recibir su premio en Zaragoza
El diestro ha sido galardonado en la Casa de Andalucía de la capital aragonesa
El veterano diestro Ortega Cano ha recibido este sábado Zaragoza (una ciudad que, por otra parte, visita con asiduidad) un homenaje por su trayectoria en la Casa de Andalucía de la capital aragonesa a través de su sección taurina, el Rincón del Mentidero. Ha sido durante el transcurso de una comida cuando se entreguen los Premios Juncal. Si Ortega Cano ha recibido un reconocimiento por su trayectoria, Aragón TV, en manos de Javier Valero, ha recogido el galardón por la difusión de la tauromaquia.
El torero se ha mostrado encantado y le ha regalado a los asistentes una sesión especial de toreo tal como se puede ver en las imágenes.
La carrera de Ortega Cano, de 71 años, está muy relacionada con Zaragoza. De hecho, en La Misericordia tomó la alternativa y sufrió una de las cogidas más escalofriantes de su carrera el 13 de octubre de 1987. La cornada penetró en el abdomen y rompió la pleura y el diafragma e incluso se temió por su vida. Desde entonces, el diestro tiene por costumbre visitar la Virgen del Pilar, al menos, una vez al año.
De hecho, recientemente, Ortega Cano ya visitó Zaragoza tal y como dejó constancia el cónsul honorario de Guatemala en Aragón, Manuel Zalba. "Maestro entre maestros, Ortega Cano. Un honor compartir una jornada tan especial junto a una leyenda del toreo. Gran tentadero el de hoy, organizado con el corazón y la afición de siempre por mi hermano @juanjoseelcubero ¡Enhorabuena!".
