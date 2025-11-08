Los Palafox rescatan el formato original de '2001: una odisea en el espacio': cuándo verla

Cuando se estrenó, '2001: Una odisea del espacio' desconcertó a gran parte del público. Su ritmo contemplativo, su estructura enigmática y su ambición filosófica rompieron todos los esquemas de lo que el cine comercial podía ser. Con el paso del tiempo, esa incomprensión inicial se transformó en reverencia. Críticos, cineastas y espectadores comenzaron a reconocerla como una de las obras más influyentes de la historia del cine: una meditación visual sobre la evolución, la inteligencia y el destino humano.

Hoy, verla en su formato original de 70 milímetros es una oportunidad única para experimentarla tal y como Kubrick la concibió: con la pureza del celuloide, el sonido analógico y la inmensidad de la gran pantalla. Una experiencia cinematográfica total, en la que arte, ciencia y filosofía se funden en una sola visión.

El cartel de la película. / EL PERIÓDICO

Ahora, los cines Palafox la recuperan en formato original y en versión original subtitulada en castellano a partir del 28 de noviembre en una serie de sesiones especiales para las que las entradas ya están a la venta.

Las sesiones seguirán el siguiente orden: Obertura (3min / Música), Primera mitad de la película (86min), Descanso (unos 10 min), Entreacto (2min / Música), Segunda mitad de la película (54mins) y final (5min / Música).

El argumento de la película

'2001: Una odisea en el espacio' es una película de culto dirigida por Stanley Kubrick ('La chaqueta metálica', 'El resplandor') y que cuenta los diversos períodos de la historia de la humanidad, tanto los pasados como los que están por venir. Hace millones de años, antes de la aparición del homo sapiens, los primates descubren un monolito que hace que su inteligencia se desarrolle hacia niveles superiores a los ya adquiridos. Millones de años después de dicho descubrimiento, otro monolito que está enterrado en la luna llama la atención de los científicos.

En la etapa más reciente, durante una misión de la NASA, la máquina HAL 9000 que está dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar los sistemas de una nave espacial tripulada.