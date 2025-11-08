Mirambel recrea el rodaje de ‘Tierra y libertad’ tres décadas después

Tres décadas después, Mirambel ha vuelto a acoger el rodaje de 'Tierra y libertad', la película que Ken Loach rodó en el municipio turolense durante dos meses y que situó a esta pequeña localidad del Maestrazgo en el mapa del cine internacional. Obviamente no es que se haya vuelto a rodar el filme, pero Mirambel ha recreado este sábado varias de las escenas que se rodaron en su día con sus vecinos como protagonistas para rendir homenaje a un acontecimiento que sigue atrayendo turismo al lugar a día de hoy.

Es una de las mejores películas de la guerra civil y, con ella, Loach se consolidó como un referente del cine social europeo. Para celebrarlo, el ayuntamiento ha preparado un completo programa de actos que combina historia, cine, cultura y productos locales, con el objetivo de revivir aquellos días de rodaje que transformaron la vida del municipio y atrajeron la mirada del mundo hacia sus calles empedradas y su patrimonio arquitectónico.

La película se sitúa en otoño de 1936. David Carr (Ian Hart), un joven comunista en paro, deja Liverpool para intervenir en la guerra civil española, dentro del bando republicano, e ingresa en la Brigada Internacional del frente de Aragón. Allí conocerá a muchos milicianos procedentes de toda Europa y Estados Unidos, en especial la española Blanca (Rosana Pastor), una atractiva anarquista.

Un programa completo

A lo largo de la jornada del sábado, vecinos, visitantes y cinéfilos han disfrutado de un variado programa que incluye recreaciones históricas de escenas del rodaje, charlas con expertos y participantes locales, proyecciones, y un mercadillo de productos de proximidad, coleccionismo y artesanía, que ha llenado de vida las calles del casco histórico.

«'Tierra y libertad' marcó un antes y un después para Mirambel. No solo nos situó en el mapa del cine, sino que también reforzó nuestra identidad como pueblo que cuida su historia, su paisaje y su gente», destaca la alcaldesa de Mirambel, María del Carmen Soler. «Celebrar este aniversario es una forma de rendir homenaje de nuevo al director y a todos aquellos que hicieron posible aquel rodaje y de invitar a quienes asistan a descubrir un pueblo que sigue tan auténtico y acogedor como entonces», explica.

El consistorio ha querido destacar especialmente la implicación de los vecinos y de los recreacionistas del Ejército del Ebro, en la organización de los actos, que pretenden combinar el recuerdo cinematográfico con la puesta en valor del entorno patrimonial del municipio, que recibió el premio Europa Nostra a su rehabilitación en los años 80 por su excepcional conservación y belleza.

«Queremos que sea una fiesta abierta, participativa y emotiva. Que quienes vengan sientan la magia del cine, el calor de la gente y la autenticidad de nuestros productos locales», asegura la alcaldesa.

Además, el público de este evento y los visitantes de Mirambel pueden ver las escenas de la película en los lugares donde fueron rodadas a partir de una aplicación a través de un QR.