Una exposición rinde homenaje a Miguel de Molinos en el Museo de Teruel

Teruel se ha convertido en espacio de referencia para el arte contemporáneo con la muestra 'El baluarte de nada', una destacada exposición organizada por la Fundación Ibercaja y el Museo de Teruel como homenaje al místico turolense Miguel de Molinos y que reunirá en este espacio las obras de siete destacados artistas contemporáneos que reinterpretan su legado espiritual.

La exposición, organizada junto al Museo de Teruel, puede visitarse hasta el próximo 18 de enero de 2026, y muestra la proximidad de siete artistas actuales al legado de Miguel de Molinos; su pensamiento, su defensa del silencio, la introspección y la libertad interior.

Se trata de siete creadores de sólida trayectoria nacional e internacional, que han desarrollado lenguajes personales vinculados a la espiritualidad, la reflexión estética y el pulso interior del arte: Ricardo Calero, Jacobo Castellano, Inma Femenía, Álvaro Negro, Charo Pradas, Fernando Sinaga y Susana Talayero.

Con el pensamiento de Miguel de Molinos como punto de partida, la exposición aborda a través de 21 piezas, entre pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones artísticas, la poética del silencio, la fertilidad de la nada y la interioridad como fuerza radical.

Una mirada singular al concepto

Cada uno de los siete artistas aporta una mirada singular al concepto expositivo de la muestra. Fernando Sinaga desarrolla esculturas y objetos simbólicos, que buscan lo esencial de la persona. Ricardo Calero explora la “nada fértil”, donde lo más pequeño e insignificante se convierte en una potencia creadora. Álvaro Negro articula la pintura como el umbral entre lo visible y lo invisible, explorando los límites del tiempo y la materia. Susana Talayero expande la pintura hacia instalaciones que interpelan al cuerpo y a la mente. La artista turolense Charo Pradas propone un vínculo íntimo entre pintura e introspección. Jacobo Castellano reflexiona sobre presencia y pérdida a través de objetos cargados de biografía e Inma Femenía investiga lo intangible mediante luz, tecnología y percepción.

Como complemento a la exposición, la Fundación Ibercaja y el Museo de Teruel han editado un libro catálogo especializado que amplía la comprensión del referente turolense de la espiritualidad y su impacto en el arte actual, que cuenta con textos del comisario, Alejandro J. Ratia, Glòria Picazo, una referencia del pensamiento estético, y Jesús Ezquerra, reconocido experto en la figura del místico turolense.