James Rhodes se 'enamora' de la arquitectura de Zaragoza... a pesar del "frío brutal"
El pianista ofreció un concierto en la sala Mozart del Auditorio este sábado
El pianista James Rhodes ofreció un concierto este sábado por la noche en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza que estuvo muy cerca del lleno donde demostró su maestría con el piano y aprovechó también para explicar de dónde viene la pasión por determinadas piezas. El británico, nacionalizado español, se mostró encantado de actuar en la ciudad.
Pero, además, de sentirse muy cómodo con el público, Rhodes se ha quedado prendado de la arquitectura de la ciudad... a pesar del frío. Al menos de la que ha podido disfrutar ya que este domingo ha compartido a través de sus redes sociales una serie de instantáneas con edificios de la capital aragonesa con un mensaje especial no exento de ironía sobre el frío que hace en la estación Delicias: "¿Podemos dedicar un momento a reflexionar sobre la arquitectura de Zaragoza? Alguien ingenioso dijo una vez que la arquitectura es música congelada. Pues sí 🤍🤯 Love. Gracias por ser tan majos conmigo anoche", ha publicado Rhodes.
"Hay un frío brutal"
A su mensaje le han respondido muchos fans, entre ellos varios de Zaragoza que aludían al frío que hay en la estación Delicias y en la ciudad a lo que Rhodes, con buen sentido del humor, ha respondido: "de verdad hay un frío brutal!".
En otro mensaje, James Rhodes alababa la acústica de la sala Mozart del Auditorio de la que ha llegado a decir que es mejor que la del Auditorio Nacional de Madrid.
