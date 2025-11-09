Leiva le pide perdón a Iván Ferreiro: "Es una cosa que le honra, le adoro y le amo"
El artista explica que fue un "error" programar el concierto en Zaragoza el mismo día que su "hermano del alma"
A muchos les extrañó la coincidencia pero las agendas de los artistas a veces son así de caprichosas. Y es que Leiva (en el Ibercaja Estadio) e Iván Ferreiro (en la sala Multiusos) iban a actuar en Zaragoza el mismo día, el 27 de junio cuando ambos comparten buena parte del público.
El entuerto se resolvió el viernes pasado cuando Iván Ferreiro anunció que adelantaba su concierto al viernes, 26 de junio. No nombraba el motivo pero parecía claro que lo hacía por no coincidir con Leiva.
"Un error nuestro"
Algo que ha confirmado este domingo el propio Leiva que ha explicado la situación de este modo a través de un vídeo en sus redes sociales: “Mi equipo no se dio cuenta de que Iván Ferreiro, hermano del alma, tocaba también el 27. Fue un error nuestro, no nos dimos cuenta”, empieza narrando el artista, que prosigue: “Como tenemos un montón de público en común, para que no penalice, Iván ha movido su fecha al día 26”.
Algo que alaba Leiva en su comunicado: “Es una cosa que le honra y yo lamento que haya sucedido porque ha sido sin querer así que hemos decidido que yo tocaré con él el 26 y él conmigo el 27 para tratar de no penalizar a la gente ni solapar al que quisiera ir a los dos”, ha anunciado confirmando lo que ya explicó Ferreiro en su comunicado.
“Él muy amablemente y cuidadosamente no dijo por qué, el por qué ya lo cuento yo”, dice Leiva que concluye: “Estoy deseando que llegue la fecha y tocar con mi hermano Iván que le adoro y le amo”.
Las entradas para Iván Ferreiro cuestan 46 euros (más gastos de gestión) y se pueden adquirir en su propia página web. Por su parte, las que todavía quedan disponibles para el concierto de Leiva se pueden comprar a través de la propia web oficial de Leiva a un precio que oscila entre los 38 y los 44 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona escogida.
