Zaragoza celebra que vuelve 'Crepúsculo' a los cines con un maratón

Este 2025 se ha cumplido el vigésimo aniversario de la primera publicación de la primera novela de la saga de 'Crepúsculo', escrita por Stephenie Meyer. Por ese motivo se han reestrenado todas las películas de la saga primero en Estados Unidos y ahora lo mismo está pasando en España.

Y en Zaragoza, el grupo Zaragoza Urbana (cines Palafox, Cervantes y Aragonia) han decidido apostar por las mismas y, además, ofrecer un formato especial que tanto éxito ha tenido otras veces con otras sagas. Así, el sábado, 15 de noviembre, habrá un maratón de 'Crepúsculo' en el que se proyectarán las cinco películas a partir de las 12.00 horas. Será tanto en los Palafox como en los Aragonia con una diferencia, en los Aragonia las mismas se verán en versión original substitulada en castellano.

Horarios y cómo comprar las entradas

Así, el horario previsto es que a las 12.00 horas se proyecte 'Crepúsculo' y, tras un descanso para comer fuera del cine, el maratón se retomará con 'Luna nueva' (16.00 horas), 'Eclipse' (18.15 horas) y las dos partes de 'Amanecer' (20.15 y 22.15 horas). Habrá un descanso de entre 5 y 10 minutos entre cada una de las películas.

Las entradas ya están a la venta en las webs de los cines a un precio de 29,9 euros por todo el maratón. No hay posibilidad de entradas sueltas para cada una de las sesiones.