Abierto el plazo para presentar propuestas para la programación de Harinera ZGZ

El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto el plazo para recibir propuestas de actividades culturales destinadas a formar parte de la programación de Harinera ZGZ durante el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Las personas, colectivos o entidades interesadas podrán enviar sus proyectos hasta el 20 de noviembre de 2025 mediante el formulario disponible en la web de Harinera ZGZ, acompañando la solicitud de un breve dossier descriptivo. Cualquier consulta de las asociaciones sobre el proceso puede realizarse a través del correo 'harinerazgz@gmail.com'.

Las propuestas deberán centrarse en la programación cultural y artística, de carácter inclusivo y accesible, en línea con la vocación del espacio por acercar la cultura a toda la ciudadanía, especialmente a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Preferentemente se seleccionarán iniciativas de carácter innovador que no se hayan programado anteriormente en el espacio.

Esta convocatoria forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza por potenciar el acceso universal a la cultura y apoyar al sector, ofreciendo un espacio público que fomenta la creación, la diversidad y la inclusión.

Además de las propuestas de programación gestionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, desde enero de 2023, el uso de los espacios de Harinera para actividades culturales y/o artísticas se regula a través de precios que establecen las tarifas correspondientes a cada espacio y tipo de actividad.

Ubicada en el barrio de San José, Harinera ZGZ es un centro cultural dedicado a la inclusión, la accesibilidad y la innovación cultural y artística, gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Harinera ZGZ continúa siendo un referente en la programación cultural zaragozana, con más de medio centenar de actividades cada cuatrimestre, que abarcan desde espectáculos y talleres hasta residencias artísticas y proyectos de mediación.