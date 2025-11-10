El ciclo flamenco Ciudad de Zaragoza dice adiós para siempre con la Gran Gala de Baile Flamenco
El próximo 17 de noviembre, en el Teatro Principal, tendrá lugar una gran gala flamenca para cerrar la trayectoria de este ciclo musical en Zaragoza
El Teatro Principal de Zaragoza será el último escenario en acoger un espectáculo del Ciclo de Baile Flamenco Ciudad de Zaragoza, que pone fin a su andadura con la Gran Gala de Baile Flamenco.
El próximo lunes 17 de noviembre a las 20.00 horas, asistiremos a una cita con el flamenco nacional y local, que reunirá a un elenco de artistas de primer nivel en una velada que promete ser una auténtica exhibición de arte y maestría flamenca.
La gala conmemorará las cuatro ediciones anteriores del ciclo, el cual se consolidó como una cita imprescindible en el calendario cultural de la ciudad y como un referente para los amantes del flamenco. A su vez, supondrá la despedida del Ciclo de Baile Flamenco Ciudad de Zaragoza tras estas 4 ediciones.
Sobre el escenario se darán cita artistas como Carmen Ledesma, La Truco, Carmen Talegona, Daniel Navarro, Javier Duran, Patricia Donn y El Chapi, acompañados por destacados músicos de Zaragoza y Madrid.
Un elenco inédito en Zaragoza que ofrecerá un recorrido por los distintos palos del flamenco: desde la elegancia del baile clásico hasta la fuerza contemporánea de las nuevas generaciones.
“Esta gala es una celebración de todo lo que hemos construido juntos en estos años: la unión de artistas, público y tradición flamenca en Zaragoza”, ha declarado el director del ciclo y de la gala Adrián Alquézar. Desde la organización ha agradecido al Ayuntamiento de Zaragoza, la red de Centros Cívicos y las distintas entidades culturales que han entendido el flamenco como parte esencial de la identidad y del patrimonio artístico, con mención especial a las escuelas de flamenco y asociaciones de flamenco de la ciudad parte fundamental del tejido cultural que engloba este arte.
El del Principal será un espectáculo dirigido al público general, alineándose con el objetivo de acercar el flamenco a toda la ciudadanía. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Teatro Principal de Zaragoza, en Ibercaja y en la taquilla del teatro en su horario habitual.
