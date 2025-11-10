El día que 'Pocoyó' fue más aragonés que nunca: “No hay que tratar a los niños como idiotas”

La serie de animación 'Pocoyó' es un clásico del siglo XXI que ha acompañado a generaciones de preescolares en sus 20 años de historia. Nació en 2005 con el firme propósito de dar un producto de animación cuidado y de calidad a los más pequeños y ahora vuelve con nuevas aventuras en el vigésimo aniversario de Clan TV. Lo hace con un especial vínculo con Zaragoza.

Silvia Galán e Isaac Galán, hermanos y nacidos en Zaragoza, ella trabaja en la producción de 'Pocoyó' desde hace siete años, él es barítono del Teatro Real de Madrid. Sus trayectorias profesionales se cruzaron no hace mucho para crear ‘Pulporotti’: “El director sabía que mi hermano era cantante profesional de ópera y me dijo que estaba pensando en un episodio en el que Pulpo cantase ópera y que si se lo podíamos decir a mi hermano”, aclara Silvia Galán.

La propuesta de Guillermo García Carsí, director y guionista original de la serie que ha vuelto para las nuevas temporadas con el sello de la empresa francesa Animaj, fue acogida con efusividad por parte de Isaac Galán: “Cuando mi hermana me lo propuso no pude rechazar la oferta, dije inmediatamente que sí”. Isaac Galán está acostumbrado a la seriedad y pulcritud de la música clásica y la ópera, así que esta oportunidad le pareció "una experiencia absolutamente maravillosa y divertidísima”.

Isaac Galán y Tomás Virgós durante la grabación de 'Pulporotti', de la serie Pocoyo / Silvia Galán

Además, las circunstancias del destino les llevaron a coincidir en la dirección musical de la serie con Tomás Virgós, músico formado en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y que ha acompañado a Amaral y Najwa Nimri en sus directos y grabaciones, y que trabaja con Reseda en la musicalización de la serie de 'Pocoyo'. “Es que este es el hijo de la prima de mi madre”, explica Silvia Galán quien recuerda la feliz coincidencia familiar con este miembro con el que previamente no tenían contacto. “Hemos coincidido con él y grabamos este episodio mi hermano, el primo y yo; lo vivimos con ilusión, son las vueltas que da la vida”.

Humor y didáctica para un público difícil

Una vez reunidos en el set de grabación producción, voz y música, la idea de la dirección era darle una vuelta al especial carácter de Pulpo, personaje algo despistado y torpe del grupo, y medirlo con el malhumorado y escéptico Pato. Durante los siete minutos de duración del capítulo, Pato trata de convencer a sus amigos de que Pulpo sí que sabe cantar ópera. Isaac Galán presta su chorro de voz a la trama: “Desde dirección me propusieron las partes más representativas de las arias más famosas”, luego adaptaron las partes de tenor a su tesitura de barítono y adaptaron también las letras.

“Ojalá que esto sirva para que los niños pequeños puedan interesarse, no solamente por la animación de 'Pocoyó' que es maravillosa, sino también por el mundo de la lírica a futuro”, desea Isaac Galán. De hecho, Silvia Galán subraya que la serie siempre ha apostado por incluir una música de calidad porque “no hay que tratar a los niños como idiotas, también tienen gustos si se les educa desde el principio en escuchar música de calidad”.

“Si es inevitable ponerle una pantalla a un bebé tan pequeñito queremos que se le ofrezca algo de calidad, cuidado y que no le sobreestimule” Silvia Galán — Supervisora de producción de Pocoyo

Pocoyó cuenta con un público muy especial, aunque en esta nueva etapa están intentando subir la edad hasta los cinco o seis años, según cuenta Silvia Galán, sin perder la base artesanal de la animación donde cada gesto y cada puesta en escena están pensados al milímetro. “Si es inevitable ponerle una pantalla a un bebé tan pequeñito queremos que se le ofrezca algo de calidad, cuidado y que no le sobreestimule”, manifiesta Galán.

En la misma línea, Isaac Galán apuesta por ofrecer a este rango de edad un repertorio lírico ligero: “‘La cenerentola’ de Rossini, por ejemplo, es muy divertida y con una historia que los niños conocen porque es la Cenicienta, o un ‘Elixir de amor’que es ligero, es fresco”.

Quizás lo que no tienen tan claro los hermanos Galán es que 'Pocoyó' pudiese optar por algo de folclore aragonés como la jota: “Lo que pasa es que 'Pocoyó', al final, está en todo el mundo”. Su vocación es claramente global, no en vano se ha visionado en más de 150 países y por ello trabaja con referencias internacionales, como lo es la ópera con la que ahora va a dar la vuelta al mundo, en esta ocasión, con acento maño.