El director del último videoclip de Bunbury: "Enrique me retó a que no intentara racionalizar la letra"

Enrique Bunbury publicó el pasado 6 de noviembre, el jueves pasado, el videoclip del primer tema, 'La voz', que formará parte de su nuevo trabajo que verá la luz en la primavera de 2026. Un audiovisual dirigido por Sergio Abuja, que ha desmenuzado este lunes algunos de los detalles de la creación de este videoclip.

"Cuando empecé a trabajar con Enrique en este proyecto, me retó a que no intentara racionalizar la letra, que me dejara llevar por las sensaciones, por la música. Queríamos que la pieza visual fuera más una sensación que un relato: una pieza que invite a mirar más que a entender, una invitación a dejarse llevar por el ritmo natural de las cosas", comienza narrando Abuja que ha creado un videoclip que ha recibido muchos elogios ya en los primeros días.

"Entre el arte y el documental"

Una vez planteado el reto, ¿qué hacer? "'La voz' es una pieza audiovisual que se mueve entre el arte y el documental. En el filme 'La voz' conviven el ciclo de la vida y la muerte, la presencia de los cuerpos, la materia, el agua, la tierra y la luz. Con este trabajo se propone una meditación sobre lo esencial y lo efímero: un ejercicio de observación y reconexión con lo natural", asegura.

La película ha sido filmada en 16 milímetros, aclara, en el sur de España utilizando una de las míticas cámaras de cine Bolex. La fotografía ha estado a cargo de Souto, la producción a cargo de Miguel Ángel Abuja de Timber Films y se ha contado con los actores Melisa Giostra, Sergi Santamaría y Hayat Rodríguez.