Jaime Ocaña y Catalina Pueyo montan un bazar en el Teatro del Mercado
La comedia costumbrista 'Bienvenidos al Carreful' se subirá al escenario desde este jueves y hasta el próximo domingo
El Teatro del Mercado será el escenario desde este jueves de la presentación en primicia de 'Carreful', el nuevo concepto de gran superficie inventando por La Vargas y Eloy Heredia, a los que darán vida los actores Jaime Ocaña y Catalina Pueyo. Será con ‘Bienvenidos a Carreful’, la obra de teatro que llenará el Teatro del Mercado de risas hasta el próximo domingo.
Los creadores de este revolucionario concepto, La Vargas y Eloy Heredia, son el tipo de personas capaces de vender frigoríficos en el Polo, que te des cuenta y que aun así lo celebres. Los reyes de la venta, el trueque y el cambalache, con un solo objetivo: meterse al público en el bolsillo. Para ello, cuentan además con El Notas, músico callejero algo perjudicado que le pone soniquete a cualquier oferta. Diálogos que muerden, música que engancha e idas y venidas en tromba para una comedia completamente enloquecida que, alegremente, te vende la moto.
Una comedia marca de la casa
‘Bienvenidos a Carreful’ es una comedia de Jaime Ocaña armada a pulso con Catalina Pueyo con las señas habituales marca de la casa y el ánimo de llegar un paso más allá en el trabajo escénico. Sin cuarta pared, con música en vivo, discretas dosis de improvisación y la voluntariosa e impagable participación del público.
Jaime Ocaña es además el encargado del texto, la música y la dirección de esta alocada obra. Ocaña tiene una larga trayectoria como actor, director, guionista, productor y músico, en el ámbito local y en el nacional, en los que acumula trabajos, premios y colaboraciones. Ha recalado en la práctica totalidad de las compañías locales y en muchas nacionales.
Catalina Pueyo se ha labrado una prestigiosa trayectoria como actriz y productora. Tras su paso por la Resad (Real escuela superior de arte dramático) y su estancia en Madrid monta Las Pueyo producciones en Zaragoza y se convierte en la otra mitad de Belladona teatro y desarrolla una fructífera actividad escénica y en redes.
Junto a ellos cuentan con María Pueyo, encargada del diseño gráfico, Lola Banzo en el vestuario y Carlos Páramo al mando del espacio sonoro. Belladona Teatro se ocupa de la iluminación, mientras que Las Pueyo Producciones realiza la escenografía, el atrezzo y la producción ejecutiva.
Las funciones de ‘Bienvenidos a Carreful’ comenzarán de jueves a sábado a las 20.00 horas, mientras que el domingo lo hará a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación en todas las funciones.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- La ginecóloga de Zaragoza que superó una tetraplejia: 'Me fui andando del hospital de parapléjicos de Toledo
- El Real Zaragoza pierde otra vida en Granada (3-1)
- La invasión de 'bloques cebra' llega a Zaragoza: 'No es estética, es pasotismo
- La crónica del Surne Bilbao Basket-Casademont Zaragoza: desastre total (106-75)
- El balneario más deseado de Aragón en otoño tiene una cueva termal y lagos naturales al aire libre
- El médico rural que 'revienta' la sala Oasis con un festival indie autogestionado
- Las 'hijas' del Casademont Zaragoza: 'El impacto es tremendo