La banda que rindió homenaje al Real Zaragoza en su concierto

Una de las bandas que causó sensación en el pasado Vive Latino a pesar de abrir el escenario grande del recinto de la Expo de Zaragoza, es decir, que actuó a las cinco de la tarde cuando la afluencia aún no era elevada, volvió este fin de semana a la ciudad (era la tercera vez en un año) para ofrecer un concierto el viernes en la sala López, que vendió todas las entradas y se quedo pequeña para recibir a este grupo asturiano.

Puño Dragón es una de las bandas que ahora mismo más está creciendo y desde su apuesta por el rock están consiguiendo hacerse un hueco en el complicado panorama musical español. El hecho de que hayan actuado tres veces en menos de un año en la capital aragonesa ya dice por sí solo lo cómodos que se encuentran los músicos del grupo en la ciudad y, por otro lado, que aquí cuentan con un público fiel que responde a su llamada cada vez que visitan Zaragoza.

El gesto del vocalista de la banda

Sea por eso, por cortesía o porque realmente el Real Zaragoza es un equipo histórico que siempre ha cosechado muchos afectos incluso fuera de la comunidad, el vocalista y guitarrista de la banda, Rafa Tarsicio, quiso mostrar su apoyo ante la difícil situación que está atravesando el equipo y lo hizo luciendo la camiseta roja del Real Zaragoza durante su actuación. Algo que recibió las ovaciones del público allí congregado.

El reconocimiento que están teniendo Puño Dragón y otras muchas bandas de guitarras del país no hace sino confirmar que el rock sigue teniendo «tirón» (aunque no sea masivo). «Puede que no esté en su mejor momento, pero muerto no está ni muchísimo menos. De hecho, creo que no morirá nunca. Es un género muy vivo y con más apoyo de público del que se cree», afirmaba el propio Tarsicio en una entrevista con este diario.

Puño Dragón presentó en la López su segundo disco de estudio: 'Juegos violentos', un álbum en el que los asturianos amplían su paleta sonora respecto a su primer trabajo flirteando con el funk, el soul y otros géneros. «Sí, el primero era un rock más clásico por así decirlo y en este está todo más mezclado. Mucha gente nos dice que es un disco muy ecléctico, y estamos de acuerdo, pero si uno escucha los que hemos sacado con nuestras bandas anteriores no lo es tanto. Eran canciones tan diferentes entre sí que costaba definir al grupo. Con Puño Dragón estamos intentando afinar el tiro para que tenga una línea más definida", explicaba.