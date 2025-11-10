Naiara: "Vamos a seguir dándole luz a Valencia. Viva la música"

Naiara vivió el viernes noche uno de los momentos más importantes de su carrera al recibir el premio Mejor Artista Revelación en los LOS40 Music Awards 2025, consolidándose como una de las grandes promesas de la música pop nacional.

Vestida de la prestigiosa marca de látex Atsuko Kudo y visiblemente emocionada, Naiara subió al escenario para agradecer el reconocimiento con unas palabras llenas de sinceridad: “Gracias a LOS40 por apostar por la música, a mi equipo por no soltarme nunca y a todos los que están detrás de este sueño. Hoy es un día para celebrarse, pero también para seguir poniendo el foco en Valencia. Vamos a seguir dándoles luz. Viva la música.”

Naiara con el premio que recibió en la gala. / LOS40 SPAIN

Su discurso, breve pero contundente, fue uno de los más comentados de la gala, reflejando la cercanía y autenticidad que caracterizan a la artista zaragozana, que competía en esta categoría contra Lucho RK, Lia Kali, Enol, Chiara Oliver y Mayo.

"Aún queda mucha luz por compartir"

Este premio no solo supone su despegue musical sino que confirma a Naiara como una de las nuevas voces imprescindibles en el panorama: “No es un punto final, es un punto de partida. Aún queda mucha luz por compartir”.

Tras su paso por 'Operación Triunfo 2024', Naiara ha demostrado que su proyección va mucho más allá: sus últimos sencillos, 'Me las quitas' o 'Fiesta En El Centro', ya acumulan millones de reproducciones y se han convertido en uno de los himnos más escuchados del año.