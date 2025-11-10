El obispo de Sant Feliu dedica su carta a Rosalía: "No te entiendo, pero me gustaría"

El obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, ha dedicado su última carta dominical a Rosalía, después de que la artista catalana haya acaparado los focos de todo el mundo con su nuevo disco, 'Lux', con infinidad de referencias a Dios: "No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo".

"Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza al mar un mensaje en una botella; quién sabe si te podrá llegar". Así empieza el obispo su última hoja dominical, en la que reconoce que la cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) le genera dudas, como también su arte, "hipnóticamente ecléctico y performativo".

"Quizá no hay que entenderlo. Me pregunto qué hay dentro tuyo, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista", apunta el religioso.

"Una travesía espiritual"

Rosalía, señala, parece vivir el arte "como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinaje hacia aquello que trasciende".

"Pero no acabas de hacerlo... y sin dejar ir amarres no será fácil llegar al puerto que anhelas. Si es que quisieses llegar", añade el obispo, que admite también que las letras de la barcelonesa le desconciertan, a la vez que le abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana.

"Entiendes el amor como una fuerza que puede ser dolorosa, liberadora, incluso divina. Tu arte es un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven, donde el deseo y la fe se pueden encontrar".

Xabier Gómez recuerda que hay silencios "que hablan más que mil canciones" y se pregunta si, cuando todo calla, Rosalía encuentra "paz o solamente ruido". "Quizá la respuesta no está fuera, sino dentro tuyo".

'Lux' es el ambicioso cuarto disco de estudio de Rosalía, que abandona las incertidumbres y decepciones del mundo físico para, a través de la espiritualidad, abrazarse a sí misma y su poder, como en la portada, y volverse "divina".