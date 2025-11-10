¿Por qué se celebra el Día de las Librerías el 11 de noviembre?

El 11 de noviembre (es decir, el 11 del 11) no solo es una fecha capicúa. En España, desde hace unos años, también es el día en la que las librerías reivindican su lugar en la vida cultural.

El Día de las Librerías nació en 2011, impulsado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) con una idea sencilla pero poderosa: reivindicar el valor de las librerías como espacios culturales, sociales y emocionales. Durante sus primeras ediciones, la fecha fue movible: se celebraba el primer viernes de noviembre, con la intención de animar las compras prenavideñas y abrir las puertas de las librerías, a menudo con descuentos y actividades.

Fuerza visual

Sin embargo, en 2019, CEGAL decidió fijar definitivamente la fecha en el 11 de noviembre. ¿Por qué ese día y no otro? La elección responde a una mezcla de practicidad, simbolismo y comunicación. Por un lado, el 11/11 es fácil de recordar, una cifra que se repite y que tiene fuerza visual y publicitaria. Por otro, noviembre sigue siendo un mes estratégico: lo bastante próximo a la campaña de Navidad como para recordar que un libro siempre es un buen regalo, pero sin coincidir con el 'Black Friday' todavía.

Además, el 11/11 puede leerse como un día de doble uno, un guiño a la relación íntima y directa entre librero y lector. Las librerías son, en ese sentido, lugares donde aún hay tiempo para la conversación y la recomendación, donde la cultura se comparte con la voz y la mirada.