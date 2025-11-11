El ciclo 'Mujeres a escena' continúa esta semana en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

La novena edición del ciclo de teatro 'Mujeres a Escena', iniciativa cultural impulsada por el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, afronta este miércoles su ecuador con la premiada 'Un lugar de partida', de la compañía valenciana Vivirei Teatro.

La obra aborda cuestiones profundas y universales de una manera original y conmovedora y narra la historia de muchas personas que se vieron en la tesitura de abandonar su hogar, su tierra en busca de un trabajo en el extranjero para tener un mejor futuro. Este caso concretamente es la historia real de los padres de la autora y directora de la obra.

La dirección de Iria Márquez y el talento del elenco de Cia Vivirei Teatro han logrado crear una experiencia teatral que cautiva, emociona y deja una huella perdurable en quienes tienen la oportunidad de presenciarla.

Alternando la comedia y el drama con la plástica audiovisual, la obra nace de la autoficción y cuenta la historia real de los padres de la autora, Iria Márquez.

'Un lugar de partida' recrea lo que vivieron tanto Ángel y María como miles de españoles a mediados de los años 60 del siglo pasado y, por desgracia, también en la actualidad; una emocionante pieza de vida que nace de un hecho verídico y que alternado comedia y drama, permite que le espectador ría, llore y reflexione sobre nuestro pasado reciente y nuestro presente más actual.

En 1966 una pareja que apenas se conoce por carta, contrae matrimonio en Lugo y decide emigrar a Alemania. Desde su llegada al nuevo país, cada uno irá desarrollando su propia visión sobre la nueva vida iniciada lejos de España. La distancia física entre ambos países se irá convirtiendo poco a poco en metáfora de una distancia emocional marcará para siempre su relación personal y la que establezcan con el futuro de su propia vida.

El trabajo, Primer Premio en Escènia 2023 de la Muestra de Teatro Emergente y Premio al Mejor Espectáculo Valenciano de Teatro en los Premios del Público de Sala Russafa 2021, está escrito y dirigido por Iria Márquez y cuenta como intérpretes a Lucìa Poveda/Iria Márquez y Héctor Fuster. La música corre a cargo de 'Galope & Littlefields' y 'El ser humano'.

La iniciativa del Teatro de las Esquinas sigue dando visibilidad a artistas y creadoras escénicas, presentando propuestas teatrales contemporáneas lideradas por mujeres. El ciclo se centra en dar protagonismo al trabajo de mujeres en el teatro, con obras que abordan temas sociales y artísticos.