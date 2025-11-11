El Teatro Principal estrena 'La barraca' con Daniel Albaladejo y Antonio Hortelano

"'La barraca' es una historia de siempre que nos habla de la eterna lucha entre la razón y la violencia, de una comunidad enferma con comportamientos salvajes. Una historia que nos habla de la identidad tan necesaria que nos da el arraigo a la tierra en la que nacemos. Esa tierra que se convierte en desierto sin su alimento principal, el agua". La que habla es Magüi Mira que este miércoles (hasta el domingo) aterriza en el Teatro Principal de Zaragoza con una versión teatral de 'La barraca', de Vicente Blasco Ibáñez, firmada por Marta Torres y con un elenco de altura: Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba.

"En la versión teatral que propongo intervienen los personajes principales de la novela y unos entes a los que llamo «sombras» que encarnan a la masa de vecinos y otras presencias que ayudan a recrear atmósferas y el paso del tiempo", explica Marta Torres.

Esta obra, que bien podría estar sucediendo en muchos lugares en la actualidad, reflexiona sobre la necesidad imperiosa del conocimiento para crear espacios donde la convivencia sea pacífica y sostenible. La directora, Magúi Mira, presenta una puesta en escena que conecta con el público de hoy al presentar una historia actual sin renunciar a su intemporalidad.

En la parte artística, la escenografía corre a cargo de Curt Allen y Leticia Gañan, mientras que la composición musical recae sobre Santi Martínez y el de diseño de iluminación es de José Manuel Guerra.

Una triple estructura

El texto está estructurado en tres partes: Pasado y presente, Los intrusos y El fuego. En la primera parte, se conoce a la familia Borrull, la historia del desahucio de la familia Barret y el motivo por el cual el resto de la huerta impide que otra familia se instale en la que fue su barraca. Ya en 'Los intrusos' transcurren los hechos que van desde la llegada de la familia de Batiste a la barraca del tío Barret hasta la muerte de su hijo menor. Toda la huerta les hace la vida imposible, pero al conocerse tal desgracia, los vecinos se sienten responsables y mostrando una nueva cara revestida de piedad, acuden a la barraca para acompañar a la familia en su dolor.

En la parte final, en 'El fuego', el tiempo ha pasado y los considerados intrusos son falsamente aceptados y viven como unos vecinos más, pero lo que tanto temían los huertanos, ha sucedido: los propietarios, viendo por fin habitada la barraca del tío Barret y perdido el miedo a los labriegos, vuelven a exigir más y más. Una noche de fiesta y bebida desata las emociones contenidas dando fin a la falsa concordia y provocando el trágico final.

Cómo comprar las entradas

'La barraca' se estrena este miércoles en Zaragoza a partir de las 20.00 horas y tendrá sesiones a la misma hora el jueves, viernes y sábado, mientras que el domingo la actuación comenzará a las 19.00 horas. Las entradas se pueden comprar a través de la web del Teatro Principal y en las taquillas del espacio escénico en horario de 17.00 a 21.00 horas. El precio de las mismas es de 5 a 25 euros dependiendo la zona seleccionada.