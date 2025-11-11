La familia de libreros con más solera de Zaragoza: "Las librerías siempre estamos desahuciadas, pero aquí seguimos"

Zaragoza celebra este 11 de noviembre el Día de las Librerías, una jornada que pretende reivindicar el papel de estos establecimientos como espacios culturales de primer orden. La capital aragonesa ha tenido la suerte de contar desde siempre con unos libreros que han avivado el amor por la lectura y han impulsado la actividad literaria en la ciudad: la familia Alcrudo con su librería Pórtico, los Asín y su Luces de Bohemia, la familia Pons, los Casanova y su Central, Cálamo, la General...

De entre todas ellas, la familia Muñío es una de las sagas con más solera de la ciudad y su librería París la que más tiempo lleva al pie del cañón de manera ininterrumpida. Pablo, César y Esther han visto transcurrir toda su infancia y después toda su vida en el negocio creado por su padre José en el año 1963. Primero en un pequeño local del número 14 de Fernando el Católico y después en el actual del número 24 del mismo paseo.

"Mi hermano Pablo siempre dice que empezó a vender libros en pantalón corto y yo recuerdo que comencé a hacerme cargo de la sección infantil y juvenil ya a los 13 o 14 años, así que todos nuestros recuerdos están vinculados al negocio familiar", subraya César Muñío, que actualmente gestiona la librería junto a su hermana Esther (Pablo ya está jubilado) y otros seis trabajadores que son "como de la familia".

Una imagen antigua de la librería. / epa

En estos más de 60 años de andadura, los Muñío siempre han enarbolado bien alto la bandera de la cercanía. De hecho, ha sido el alto grado de fidelización con su clientela lo que les ha permitido aguantar el tipo durante tanto tiempo. "Más que clientes, tenemos amigos. Hemos creado una gran comunidad de lectores que vuelven porque conocemos sus gustos. Siempre decimos que el librero es el mejor algoritmo que existe porque tenemos en cuenta factores y gustos que la inteligencia artificial nunca va a poder valorar", subraya Muñío.

El Día de las Librerías

Como reconoce el librero zaragozano, el sector ha cambiado mucho en este tiempo debido sobre todo a "la revolución de internet": "Lo único que sigue igual es que parece que siempre estamos en crisis. A las librerías nos han dado por muertas muchas veces y siempre estamos desahuciadas, pero aquí seguimos".

La París, abierta por José Muñío en 1963 tras 20 años como trabajador en la General, también celebra este martes el Día de las Librerías. El establecimiento del paseo Fernando el Católico reunirá a partir de las 18.00 horas a los autores Leticia Crespo, con su último libro 'El aleteo del colibrí', José Sanromán, con su novela de intriga 'Perder la cabeza', y a Alberto Cebrián con 'El batallador y Granada'. Los lectores podrán charlar con los escritores y llevarse sus libros firmados.