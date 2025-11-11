Feria del Disco Infernal: Zaragoza se convierte este sábado en la capital del metal

Los amantes del metal y el coleccionismo musical tienen este sábado 15 de noviembre una cita ineludible en Zaragoza. La sala Infiernos Rock Sisters (C/Luis del Valle, 17) acogerá la III Feria del Disco Infernal, un evento que se extenderá durante toda la jornada, desde las 10.00 hasta las 23.00 horas, y cuya entrada será totalmente gratuita.

La feria se consolida como un punto de encuentro clave para los aficionados del género en la ciudad, ofreciendo una amplia selección de vinilos, cedés, camisetas, parches y productos de todos los géneros del metal. El evento contará con la presencia de estands especializados procedentes de diversos puntos geográficos como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Francia y la propia Zaragoza, garantizando una oferta variada y exclusiva para los coleccionistas.

Paralelamente a la feria, el escenario de Infiernos Rock Sisters vibrará con sesiones en vinilo a cargo de algunos de los djs más representativos de la escena zaragozana. La música amenizará la velada en dos grandes bloques, asegurando la banda sonora perfecta para la jornada.

Este evento representa una oportunidad única en la ciudad para que los seguidores del metal puedan adquirir material de coleccionista y disfrutar de una jornada de convivencia y buena música. Además, durante la sesión matinal habrá tapas en la barra.

Sesión matinal (10:00–14:00 horas)

10:00 – 11:00 h.: Dj Bilbilis // Clásicos

11:00 – 12:00 h.: Vampiro // AOR 70s-80s

12:00 – 13:00 h.: Meri Puñales // Punk

13:00 – 14:00 h.: Óscar DJ Botas // Epic Heavy Doom

Sesión de tarde (17:00 – 23:00 horas)

17:00 – 18:00 h.: Marco MetallMory // Heavy Metal

18:00 – 19:00 h.: Javi Retro // Hard Rock & Metal Nacional

19:00 – 20:00 h.: DJ Jomi // Sleaze Glam y todas sus variantes

20:00 – 21:00 h.: Metal Inquisition (Dani & Iván) // Heavy, Thrash, Death

22:00 – 23:00 h.: Jean // Perpetuo Hard & Heavy