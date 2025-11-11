'La Furia': la película rodada en un pequeño pueblo de Teruel que estremece las plataformas

Se estrenó en cines el pasado mes de marzo y llegó a Filmin, Movistar Plus+ y HBO Max en verano. 'La Furia', el primer largometraje de ficción de Gemma Blasco, ha logrado en apenas tres meses impactar emocionalmente a miles de suscriptores de estas plataformas con una película en la que plantea un retrato incómodo y oscuro sobre la violación.

El filme, que explora el asco y la vergüenza que experimenta una joven actriz tras una agresión sexual, también está logrando buenos números de visualizaciones y el pasado septiembre incluso alcanzó el número uno de las más vistas en HBO Max. La película rodó parte de su metraje en Torrevelilla, el pueblo de la familia paterna de la directora, en la provincia de Teruel.

'La Furia' narra la historia de Alex (Ángela Cervantes), una joven actriz que sufre una agresión sexual durante una fiesta de Nochevieja. La imposibilidad de reconocer a su agresor y la reacción distante de su entorno, especialmente de su hermano Adrián (Àlex Monner), sumen a Alex en un ciclo de aislamiento, culpa y rabia.

Blasco, en el rodaje. / servicio especial

El filme ha recibido muy buenas críticas, así como diversos reconocimientos. Así, por ejemplo, triunfó en el Festival de Málaga, donde se alzó con los premios a mejor actriz (Cervantes), actor secundario (Àlex Monner) y montaje.

El rodaje en Torrevelilla

A la joven realizadora barcelonesa le hacía especial ilusión rodar en el municipio de sus abuelos, un lugar al que está muy vinculada. "Allí he pasado casi todos los veranos e incluso últimamente he llegado a vivir allí durante algunas temporadas, así que para mí es muy emocionante poder rodar aquí", indicaba Blasco a este diario en septiembre de 2023.

El pequeño municipio del Bajo Aragón, con apenas 170 habitantes, acogió el rodaje de 'La Furia' durante una semana, mientras que otras cuatro semanas se grabó en Barcelona y alrededores. El pueblo se volcó entonces con el largometraje e incluso hay vecinos que salen en la película.

La cinta está inspirada en una agresión sexual que vivió la propia directora, pero no es autobiográfica ni relata su propia historia. "Aunque el relato sea diferente, las emociones son muy parecidas", asegura.