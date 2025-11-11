La jota aragonesa entra en el consejo internacional de las 'Naciones Unidas de la Danza'

La Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón se ha convertido en nuevo miembro del Consejo Internacional de la Danza, que es la organización oficial para todas las formas de danza en todos los países del mundo y cuenta con el reconocimiento de la Unesco. Fundado en 1973 en la sede de la Unesco en París, el Consejo Internacional de la Danza (CID) es una organización internacional sin ánimo de lucro definida como las ‘Naciones Unidas de la Danza’ y de la que forman parte más de 2.000 instituciones y 10.000 profesionales vinculados a la danza en 170 países.

La Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón entra a formar parte del Consejo Internacional de la Danza a propuesta de la propia organización y, de esta manera, se suma a un nutrido grupo de instituciones, como federaciones, escuelas, empresas, concursos y festivales; y de miembros a título personal, como destacados coreógrafos, bailarines, un centenar de profesores de universidad, un centenar de doctores en el ámbito de la danza, historiadores, gestores, educadores y críticos de danza, entre otros.

El Consejo Internacional de la Danza es independiente de cualquier gobierno, ideología política o interés económico. El CID trata todas las formas de danza sobre la base de la igualdad. Dado el carácter universal de la danza -como forma de arte, medio educativo y sujeto de investigación-, el CID no promueve opiniones particulares sobre la danza.

No hay sitio para la discriminación en el Consejo Internacional de la Danza. Como una extensión de los principios fundacionales de las Naciones Unidas y la Unesco, el Consejo Internacional de la Danza está abierto hacia todos los acercamientos a la danza, sin prejuicios de raza, género, religión, afiliación política o posición social.Orgánicamente, el funcionamiento del CID es democrático, siendo su presidente elegido por todos sus miembros cada cuatro años.

La academia de la jota aragonesa

Fundada en 2017, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a un grupo de profesionales del folclore y la jota, con el fin de preservar el inmenso patrimonio cultural y artístico del folclore y de la jota de Aragón.

En la actualidad, la Academia supera los 750 académicos, procedentes de las diferentes especialidades como el baile, canto, música, enseñanza, dirección, coreografía, historia, literatura, indumentaria, folclore contemporáneo e investigación. Con el objetivo principal de fomentar el desarrollo, innovación y perfeccionamiento del folclore y la jota de Aragón, la Academia impulsa diferentes iniciativas como la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la jota aragonesa.