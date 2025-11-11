El Kanka recalará el próximo año en Zaragoza con 'La calma'

Tras el lanzamiento la semana pasada de 'La Calma', primer adelanto del que será el nuevo trabajo de El Kanka, el malagueño anuncia las primeras once fechas de la gira presentación de este disco, con Zaragoza entre ellas, que también se llamará La Calma, que se publicará a principios de 2026 y que ocupa la séptima posición en la carrera del artista. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 13 de noviembre a partir de las 12.00 horas en su web .

Las fechas confirmadas de momento para 2026 son: el 6 de marzo en Sevilla (Cartuja Center dentro del Festival Insólito), 18 de marzo en Barcelona (Gran teatro de Liceu), 20 de marzo en Girona (Auditori de Girona), 18 de abril en Alicante, 22 de abril en Granada (industrial Copera), 5 de junio en Zaragoza (sala Mozart), 6 de junio en Vitoria-Gasteiz (Sala Jimmy Jazz), 3 de octubre en Gijón (Teatro de La Laboral), 7 de noviembre en Logroño (Rioja Forum) y 12 de diciembre en Cáceres (Palacio de Congresos).

'La Calma' ya puede encontrarse en todas las plataformas digitales, y para escucharla en directo en primicia, habrá que esperar a los últimos conciertos del año que cierran la gira anterior de El Kanka antes de comenzar con este nuevo repertorio: 26 y 27 de noviembre en The Music Station de Madrid; 19 de diciembre en Santana 27 de Bilbao; y 20 de diciembre en Sala Tótem de Villaba (Navarra).