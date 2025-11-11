Las librerías de Zaragoza celebran su día con las ventas estabilizadas en este 2025

Zaragoza celebra este martes 11 de noviembre, como el resto del país, el Día de las Librerías. A lo largo de la jornada, los establecimientos de la capital aragonesa se llenarán de actividades y las firmas de libros serán una constante en muchas librerías de la ciudad, que, además, ofrecerán un descuento del 5% en todas las compras (tanto en la tienda física como en sus webs). La de este 2025 es la decimoquinta edición de una celebración que sobre todo busca reivindicar el papel de las librerías como espacios culturales.

«Nos hemos convertido en agentes dinamizadores de primer orden y cada vez organizamos más actividades que logran crear una comunidad lectora alrededor», destaca el presidente de la Asociación de Librerías de Zaragoza y Aragón, Óscar Martín, que apunta que la jornada llega en un momento de estabilidad para el sector: «Las ventas se van manteniendo. No están en los niveles de 2020 y 2021, cuando mucha gente se refugió en los libros durante la pandemia, pero lo bueno es que vemos una mayor sensibilidad hacia el pequeño comercio y la gente sigue apostando por la librería tradicional».

En este mismo sentido se manifiestan desde las librerías Cálamo, París y Antígona, donde aseguran que las ventas siguen «estabilizadas» gracias sobre todo a la gran fidelidad que han alcanzado con sus clientes. «Además, la gente ya sabe que en España es el editor el que fija los precios, así que no hay ahorro posible en internet», apunta Martín, que regenta la Librería Siglo XXI.

El cartel del Día de las Librerías de este 2025. / EPA

Los datos del Gremio de Editores de España constatan las sensaciones de las librerías zaragozanas y prevén un buen 2025 después de que el sector haya experimentado un crecimiento continuo en los últimos años (2024, por ejemplo, cerró con una subida del 6%). Así, el Día de las Librerías llega este martes a los establecimientos con doble motivo de celebración. Una fecha que aspira a grabarse a fuego en la mente de lectores y consumidores. Para ello, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), impulsora de la iniciativa, ya decidió hace varios años que el Día de las Librerías se celebrará siempre el 11 de noviembre.

Promovida por los propios libreros, con el apoyo de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, la jornada quiere reivindicar a las librerías «como pilares culturales y su papel en la promoción de la lectura, la imaginación y el pensamiento crítico», según indicó Cegal en una nota de prensa. «Las ventas siguen estabilizadas y las librerías independientes continuamos siendo el principal canal de venta, así que ese miedo de que iban a cerrar casi todas ya se ha difuminado», subraya Paco Goyanes, de Cálamo.

Uno de los aspectos que han permitido a estos establecimientos aguantar el tipo es el alto grado de fidelización que han conseguido con la mayoría de sus clientes. «Es la clave de este oficio, la cercanía que tenemos con nuestros lectores, a los que conocemos tan bien que sabemos qué recomendarles», resume Goyanes.

Aluvión de novedades

En este mismo sentido se manifiesta Julia Millán, de Antígona, que destaca además que perciben un «claro relevo generacional» entre su clientela: «Se dice que los jóvenes no leen, pero no es cierto. Nosotros publicamos cada semana un boletín con recomendaciones y, de las 2.500 personas que lo reciben, bastantes son gente joven».

Las librerías apuestan cada vez más por las redes sociales para dar a conocer su programación y todas las novedades que van recibiendo. «Las editoriales están teniendo una actividad increíble. Ya no sabemos dónde poner tantos libros y lo malo es que la rotación es tan rápida que no da tiempo ni a saborearlos», comenta Millán, que indica que esta mayor oferta se dispara aún más en los meses previos a la Navidad. «Hasta hace unos años, la primavera era la época en la que más novedades recibíamos, pero otoño le está ganando la partida poco a poco», reconoce a este respecto César Muñío, de la Librería París.

La ilustradora vasca María Altuna ha sido la encargada de diseñar el cartel de la edición de este año del Día de las Librerías, bajo el título 'Nos hacen florecer'.