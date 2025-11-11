Bunbury recibe un premio especial de los Grammy Latinos: "He tenido la fortuna de actuar en muchos de los peores escenarios"

El aragonés Enrique Bunbury ha vivido una de las noches más importantes de su carrera al recibir un homenaje en los Grammys Latinos, que le premiaron con el galardón Especial a la Excelencia Musical, unos días antes de que se celebre la gran gala en la que, además, ayer también se desveló, el artista presentará uno de los reconocimientos.

El zaragozano pronunció un discurso al recoger su galardón en el que quiso recordar a los que le han acompañado en su camino: "Es un gran honor que hayan pensado en mí, para este Lifetime Achievement Award. No puedo evitar pensar, que eso de 'lifetime', llega demasiado pronto o que quizás sea algo más viejo de lo que me siento. Mirar hacia atrás no es algo que haga a menudo, aunque reconozco que desde aquí produce cierto vértigo. Empecé muy joven, siendo adolescente, a grabar mis primeros discos y subirme a los tablados.He tenido la fortuna de actuar en algunos de los mejores escenarios del mundo y también -y eso se lo aseguro- en muchos de los peores. Quizás quienes me han considerado para este galardón, hayan tenido en cuenta la capacidad de resistencia y supervivencia", expresó el artista.

Héroes del Silencio

"Sea como sea -prosiguió-, es mi obligación aquí recordar a quienes me acompañaron y fueron compañeros en este viaje, sin los que obviamente, hoy no estaría aquí delante de este micrófono. Quisiera agradecer a los tres equipos de management con los que he trabajado a lo largo de mi carrera. Primero con Ignacio Cubillas, más tarde con Nacho Royo y ahora con Criteria, de la mano de Diana y Guillo. El trabajo que realizaron los primeros y realizan los últimos, me ayudaron a levantarme, mantenerme en pie y me han permitido realizar tantos y tan locos proyectos discográficos y algunos literarios. Sin ellos y sin su amplificación, estaría hoy escribiendo canciones en la soledad de mi cuarto, sin público alguno que me atienda", aseguró un artista que tampoco se quis olvidar de los músicos con los que ha recorrido camino: "Por supuesto, también quiero agradecer a los músicos que me acompañaron y aguantaron, -o no-, a lo largo de los años. Empezando por Héroes del Silencio y luego las formaciones del Huracán Ambulante y los Santos Inocentes. Mención especial a Ramón Gacías, mi mano derecha y posiblemente la izquierda también, que además de ser el batería en mis bandas, ha sido con quien produje la mayoría de mis discos en los últimos treinta años".

Para concluir, Enrique Bunbury, quiso lanzarle un mensaje de cariño a todos sus fans: "He tenido la fortuna de contar con un público fiel que ha seguido con interés mis vaivenes musicales, conforme me iba interesando por el rock, la electrónica, las músicas mediterráneas, lo hispano y lo latino y todas sus posibles combinaciones. Agradezco su pasión y su enorme cariño. Finalmente, pero más que a nadie, a mi mujer,Jose Girl, mi compañera en todos los momentos, altos y bajos. Y a ustedes, por acordarse de mí".