¿Qué hacer en Zaragoza en el Día de las Librerías?

El Día de las Librerías celebra este martes su decimoquinta edición en Zaragoza con descuentos del 5% en todas las compras, presentaciones de libros, lecturas públicas y proyecciones de películas.

Librería París. El establecimiento del paseo Fernando el Católico reunirá a partir de las 18.00 horas a los autores Leticia Crespo, con su último libro 'El aleteo del colibrí', José Sanromán, con su novela de intriga 'Perder la cabeza', y a Alberto Cebrián con 'El batallador y Granada'. Los lectores podrán charlar con los escritores y llevarse sus libros firmados.

Librería Cálamo. El establecimiento celebrará este martes el Día de las Librerías invitando a sus clientes a leer en su local de la plaza San Francisco mientras degusta cafés de especialidad por cortesía de La Fundación. Esta actividad se celebrará de 10.00 a 12.30 horas. A las 19.00 horas, el escritor Theodor Kallifatides presentará su nuevo libro, 'Una mujer a quién amar', en el edificio de la Caja Rural (Coso, 29), acompañado por Sergio del Molino.

Librería Antígona. El establecimiento de la calle Pedro Cerbuna ha organizado a las 19.00 horas la presentación de 'Cenizas de flor', del poeta chino Huang Fan, en una edición traducida por Ricardo Díaz Pellejero. En la presentación del libro, impulsado por la plataforma Poetas por Teruel, participará el escritor zaragozano Fernando Sanmartín.

El Corte Inglés. El Ámbito Cultural de El Corte Inglés del paseo Independencia celebrará, a partir de las 18.00 horas, la proyección de la película 'La librería' de Isabel Coixet.

Biblioteca Pública Municipal Rafael Andolz (barrio de La Almozara). Presentación de la campaña 'Todo lo que te gusta está en los libros' para el fomento de la lectura juvenil. La concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, presenta a las 9.50 horas una nueva iniciativa que recorrerá todas las bibliotecas municipales de Zaragoza para fomentar la lectura entre los jóvenes.