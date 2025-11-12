El espíritu 'Tiny Desk' llega a Zaragoza con los conciertos Puchero Sonoro

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Laboratorio Audiovisual de Zaragoza Cultural, pone en marcha Puchero sonoro, un nuevo ciclo de conciertos en formato íntimo que fusiona creatividad, colaboración y talento local. Inspirado en los conocidos Tiny Desk Concerts o KEXP Live Sessions (Seattle), este proyecto busca acercar la música zaragozana al público desde una perspectiva artesanal, cercana y audiovisual, ya que el concierto será grabado en directo para generar contenido posterior.

Cada sesión propone una fusión inédita entre dos artistas de la ciudad de diferentes estilos, que durante una semana han trabajado juntos en el Laboratorio Audiovisual, experimentando, componiendo y arreglando temas de forma colaborativa. El resultado se servirá ante un pequeño grupo de asistentes en directo —solo veinte por sesión— y quedará registrado en vídeo para su posterior difusión.

Las sesiones programadas

Cada encuentro será una receta distinta, elaborada a fuego lento con ingredientes musicales de proximidad: desde el pop fresco de Mairot hasta el soul contemporáneo de Ester Vallejo, pasando por el folk natural de Ixeya, la electrónica elegante de Santoral, el rap energético de El Momo y el rock vibrante de La Doloritas.

Los conciertos se celebrarán los viernes 14, 21 y 28 de noviembre, a las 19.00 horas, en las instalaciones del Laboratorio Audiovisual (Centro de Historias), con el siguiente cartel:

14 de noviembre: Mairot + Ester Vallejo.

21 de noviembre: Ixeya + Santoral.

28 de noviembre: El Momo + La Doloritas.

El aforo limitado del espacio y la iniciativa permitirá vivir una experiencia única, en la que el público formará parte del proceso creativo y de la grabación. Para asistir, se van a sortear 10 entradas dobles por concierto a través de Instagram. Posteriormente, el concierto en vídeo se publicará en diferentes canales municipales.