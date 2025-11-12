El Festival de Jazz de Zaragoza apuesta por la tradición y la innovación: programación completa y dónde comprar las entradas

Con la filosofía de crear un territorio abierto para el jazz apostando por la "convivencia entre la tradición y la innovación", el Festival de Jazz de Zaragoza inaugura su cuadragésimo segunda edición este viernes en el Auditorio de Zaragoza, sede central una vez más de la cita que también apuesta por llevar el género durante todo el mes de noviembre a otros escenarios. Así lo han señalado este miércoles el promotor del evento, Jaime Borobia; y la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

El primer artista en subirse al escenario, John Medeski, el viernes, representa la innovación y experimentación al teclado junto con Mad Skillet, todo un viaje al funk, jazz y psicodelia. En este mismo territorio de exploración, uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia del legendario saxofonista Kenny Garrett, el sábado 15 a las 21.00 horas. Este músico encarna la vitalidad de un jazz en constante transformación, ampliando en esta ocasión su formación a formato sexteto, incorporando a la cantante, pianista y compositora cubana Melvis Santa.

La voz femenina tiene un papel fundamental en este festival, con la presencia también de la cantante estadounidense Jazzmeia Horn, considerada una de las grandes revelaciones del Jazz vocal que cerrará, el domingo 16 a las 20.00 horas, esta primera semana.

La huella de los clásicos

La huella de los clásicos abrirá el segundo fin de semana, con el septeto Something Else, que se subirá al escenario el viernes 21 a las 21.00 horas, bajo la dirección de Vincent Herring y de la mano de músicos consagrados y reconocidos internacionalmente como Wayne Escoffery, Dave Kikoski, Paul Bollenback o Freddie Hendrix. Otro clásico, aunque desde otra vertiente y como acontecimiento irrepetible, será el regreso a Zaragoza de Chucho Valdés, el sábado 22 a las 21.00 horas, después de casi 10 años de ausencia, nos visita a piano solo con su hechizo y embrujo de afrocubanía.

El eclecticismo vendrá de la mano de Myles Sanko, compositor cantante y productor británico de soul y jazz que participa en sustitución del fallecido Hermeto Pascoal. Sanko está caracterizado por sus letras y hermosas texturas de jazz, su prestigio como cantante le ha llevado a colaborar con grandes del género como Gregory Porter o China Moses. Con su excepcional quinteto cerrará la programación central el domingo 23 de noviembre a las 20.00 horas.

Jazz en Familia estará presente en la sala Luis Galve el sábado 22 y el domingo 23, a las 18.00 horas y a las 12.00 respectivamente, dando a conocer a niños y jóvenes la pasión por está música libre que es el jazz. Y la música no agota la oferta de ZaragozaJazz, a lo largo de todo el mes, espacios como la Filmoteca de Zaragoza y el ciclo Jazz Cinema, Performances en Librerías, Jazz Comic y concierto especial en Caixaforum con Enric Peidro Quartet así como conciertos didácticos gratuitos para colegios e institutos.

En 'La conjura de los necios', de John Kennedy, ha recordado Jaime Borobia, promotor del festival, su protagonista dice "a la gente que no le gusta el jazz se merece que le arrastren por las calles y les pase por encima un coche". "No estamos de acuerdo, obviamente con todo esto, pero este noviembre hay que dejarse arrastran por la pasión del jazz", ha rematado.

La programación completa y las entradas

14 de noviembre. John Medesky's Mad Skillet (21.00 horas).

15 de noviembre. Kenny Garrett Sextet (21.00 horas).

16 de noviembre. Jazzmeia Horn (20.00 horas).

21 de noviembre. Soul Jazz Supero Group Something Else Septet (21.00 horas).

22 de noviembre. Chucho Valdés Solo Piano (21.00 horas).

23 de noviembre. Jazz for kids y Jazz en familia (18.00 horas).

23 de noviembre. Jazz for kids y Jazz en familia (12.00 horas).

23 de noviembre. Myles Sanko (20.00 horas).

Las entradas y los abonos se pueden comprar a través de la web del Auditorio de Zaragoza y de la web del Festival de Jazz de Zaragoza.

Actividades complementarias y gratuitas

Jazz for Kids

'Summertime', un viaje a través del jazz en la sala Luis Galve. Conciertos gratuitos dirigidos a colegios e institutos en colaboración con Servicio de Educación Ayuntamiento Zaragoza. 20 y 21 de noviembre a las 09.45 y 11.30 horas.

Jazz Cinema en la Filmoteca de Zaragoza. Todas las sesiones se ofrecen a las 20.00 horas.

12 noviembre: 'Al final de la escapada' (Jean-Luc Godard, 1960).

18 noviembre: 'Culpable para un delito' (José Antonio Duce, 1966) .

19 noviembre: 'Dispararon al pianista' (Fernando Trueba, Javier Mariscal, 2023).

Performances en las librerías

15 de noviembre (13.00 horas). Galería-Librería – La Casa Amarilla. Gladston Galliza y Alonso Martínez.

22 de noviembre (13.00 horas). Librería Cálamo. Olga Pyekur & Alex Comín.