Kase.O comparte velada con "el mejor rapero y productor del mundo"

Que Kase.O es probablemente (y sin probablemente también) el mejor rapero en castellano que hay en la actualidad y auténtico referente de la vieja escuela que va llenando grandes recintos allá donde toca es un hecho que admite poca refutación. Pero el MC aragonés, como no podía ser de otra manera, también cuenta con sus ídolos y artistas a los que admira y venera por su trabajo.

El rapero zaragozano ha compartido en sus redes sociales uno de los encuentros que más emoción le ha provocado con "el mejor rapero / productor del mundo en estos momentos", explicaba en su perfil con un texto acompañado de su correspondiente texto: "Doy gracias a Dios por haber tenido el inmenso honor de poder compartir cena y conversación con el gran Roc Marciano, ídolo y para mí, el mejor rapero/productor del mundo en estos momentos".

Una 'playlist' especial

El encuentro se celebró en Madrid (el estadounidense actuó en la ciudad el día 6) en el restaurante de un amigo de Kase.O, que regenta el restaurante asiático Nakeima Bar. Sobre la noche, Kase.O la relata así: "Preparé una 'playlist' para amenizar el encuentro basada en los gustos de Roc, mucho rap de Long Island, @brownsvilleka y algo de soul y reggae. Conversamos acerca de como había llegado a la conclusión de rapear encima de los puros samples sin añadir baterías. Seguramente había ejemplos de drumless en la historia del hip hop como 'Please listen to my demo' de EPMD o la vez que Ghostface rapeó directamente encima de la canción original en 'Holla' pero el mérito de hacer de esa estética todo un género en sí mismo hay que dárselo a Roc. Hablamos de Mr Scarface, del subestimado LL Cool J, de Prince Paul y De La Soul etc todo amenizado por los platillos de vanguardia marca de la casa Nakeima".

Kase.O está atravesando actualmente por uno de sus mejores momentos artísticos y el próximo 20 de diciembre, con todas las entradas agotadas desde hace semanas, ofrecerá un concierto fin de gira por su 33 aniversario en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en una cita que se espera histórica.