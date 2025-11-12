La aragonesa que sigue de dulce, tras el Goya gana el Yvonne Blake

La Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España (AAPEE) celebró este martes la gala de entrega de la segunda edición de los premios Yvonne Blake de vestuario cuyo palmarés, desvelado en el transcurso de la misma, se ha revelado con sabor aragonés.

Los Premios Yvonne Blake rinden homenaje a una figura fundamental en la historia del vestuario en España y en el mundo, y suponen una oportunidad única para reconocer públicamente el talento, la creatividad y la excelencia de profesionales que, desde el diseño de vestuario, dan vida, contexto y profundidad a las historias que llegan a nuestros escenarios y pantallas.

Mejor trabajo en largometraje

Ha sido en la categoría de Mejor diseño de vestuario de largometraje donde la aragonesa se ha impuesto a las otras dos nominadas, Boina Daigler por 'La habitación de al lado' y Pau Aulí por 'Polvo serán'. Arantxa Ezquerro, que ya se llevó un Goya en la última edición, ha sido premiada por su trabajo en 'La virgen roja', dirigida por otra aragonesa, Paula Ortiz, con la que ha trabajado en todas sus películas. Ezquerro contó en la película con Mónica García somo supervisora y como Nuria Santos como ayudante.

La AAPEE otorgó una Mención Especial Internacional a la asociación Critical Costume, plataforma de investigación interdisciplinaria que promueve el estudio del vestuario en la cultura y la historia y el Premio de Honor a Pedro Moreno, maestro del vestuario escénico y cinematográfico en España.