La Mirada Tabú calienta motores con una intensa agenda cinéfila

Antes de levantar el telón, la XII edición del Festival Internacional de Cortometrajes La Mirada Tabú llega precedida por un año de intensa actividad, con propuestas que han llevado el espíritu del festival a distintos espacios culturales y territorios. En estos meses, el certamen ha viajado a Madrid, con una muestra en la sala Berlanga de la Fundación SGAE, e iniciado una colaboración destacada con el Instituto Cervantes, con una selección internacional de cortometrajes para su canal de Vimeo, y con una proyección especial en el Instituto Cervantes de Manchester.

La Mirada Tabú también ha completado su ya clásica itinerancia por municipios de la Comarca Central de Zaragoza, acercando su programa al medio rural. Y ahora vuelve a llenar noviembre de propuestas que invitan a mirar la realidad desde otros prismas. Proyecciones, ciclos temáticos y exposiciones anticipan el espíritu del festival que dirige Vicky Calavia, consolidado como referente internacional por su temática única en torno al concepto tabú.

Ciclo Miradas que inspiran

Protagonizado por la mujer como motor de guion, dirección, producción y/o interpretación, el ciclo Miradas que inspiran reúne relatos con trasfondo social, humor negro, salud mental e historias de superación. Organizado por el Festival La Mirada Tabú junto al Área de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, las proyecciones tienen lugar en la Filmoteca de Zaragoza y la Casa de la Mujer. Las próximas sesiones del ciclo serán el 18 de noviembre (18.00 horas – Filmoteca de Zaragoza) con la presencia de los directores Álvaro G. Company y José Antonio Campos, con sus trabajos ‘Bien, bien’, interpretado por Elena Furiase y ‘Happy Friday’, que tiene como protagonista a Rosario Pardo, respectivamente. Y el lunes 24 y miércoles 26 se proyectará en la Casa de la Mujer la serie ‘Querer’, creada por Alauda Ruiz de Azúa en 2024, y que clausurará el ciclo con una charla a cargo de la psicóloga Claudia Paolini. (Inscripción previa: www.zaragoza.es/mujer )

Ciclo Miradas Tabú. Salud mental

Mañana miércoles, 12 de noviembre, y en el marco Proyecto Zaragoza+Humana, organizado por ASAPME en colaboración con el festival La Mirada Tabú y el Ayuntamiento de Zaragoza, tendrá lugar la última sesión del ciclo Miradas Tabú. Salud Mental. 'Vértigo' (Alfred Hitchcock, 1958, 120 min.) cerrará este ciclo (Filmoteca, 18 h), con un coloquio en el que intervendrán Ana López Trenco (ASAPME Aragón) y el escritor David Mayor. 'El crepúsculo de los dioses', y 'El loco del pelo rojo' son los títulos que han completado esta programación desde el pasado mes de mayo.

Cine-Club La Mirada Tabú en Corto

En esta edición se estrenará una nueva colaboración entre el festival y la Universidad de Zaragoza, que acerca a los estudiantes cortos premiados y seleccionados de ediciones anteriores. La actividad tendrá lugar en el Cine-Club Cerbuna (C. Pedro Cerbuna, 12), los días 25, 26 y 27 de noviembre, a las 18.00 horas, con presentación y coloquio a cargo de Vicky Calavia, Andrés Buesa y Daniel Crestelo.

Asímismo se ha creado este año como novedad el Premio UNIZAR, en el que un jurado de estudiantes de Filosofía, Historia y Filología, valorarán los cortos seleccionados en esta XII Edición, desde una mirada joven, fresca y atenta a los tabúes que siguen existiendo en la sociedad.

La Galería Olga Julián ha acogido la exposición especial dedicada a la XII edición de La Mirada Tabú, bajo el título 'Desnuda dualidad', con la obra fotográfica de Enrique Fantova.