Amaral añade dos conciertos más a su gira 'Dolce Vita': lugares, fechas y venta de entradas

Amaral cerrará su actual gira, 'Dolce vita', con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 18 de diciembre de 2026 y otro, diez días más tarde, en el Movistar Arena de Madrid, ha anunciado la promotora The Project.

Estas últimas fechas se suman a las ya anunciadas, y no habrá más oportunidades para asistir a la gira 'Dolce Vita', la más especial de su carrera.

A partir del próximo marzo, Eva Amaral y Juan Aguirre volverán al estudio para trabajar en nueva música, un periodo creativo que solo se verá interrumpido por estos dos grandes conciertos de diciembre de 2026.

'Dolce Vita Tour' habrá supuesto un total de 34 conciertos, más de 60 profesionales involucrados y volcados en cada producción y, hasta la fecha, más de 190.000 asistentes y 14 shows con las entradas agotadas.

Su gira más personal hasta la fecha

El concepto escenográfico ha sido diseñado y dirigido íntegramente por Eva Amaral, convirtiendo el 'Dolce Vita Tour' en la gira más personal del grupo.

En el show, cada canción luce como un hecho artístico único, con unos visuales envolventes, por momentos místicos, que logran transportar al público al corazón de las canciones.

Este espectáculo, el más especial de Amaral, podrá verse en estas últimas fechas anunciadas por Eva y Juan, que darán solo 4 conciertos en 2026, ya que actuarán el 7 de febrero en Avilés y el 21 en A Coruña.

Las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta el viernes 14 de noviembre a las 14.00 horas en guitarbcn.com.